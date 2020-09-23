Abdürrahim Albayrak: 'Oyuncu satmak istiyoruz'

Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, sponsorluk anlaşması sırasında, Galatasaray'ın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türk futboluna da değine Albayrak, "Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının basın lansmanında gündemle alakalı soruları yanıtladı. Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Paylabıyık ile ilgili sorulan soruya Albayrak, “Maçtan önce böyle polemiğe girmek istemiyorum. Dostluklardan bahsettik. Şimdi burada 3-4 gün sonra oynanacak derbinin önünde hakemleri masaya yatırmanın bir anlama yok. Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldiğini düşünmüyorum. Bu polemiğe girmek istemiyorum” diye cevap verdi.

"GALATASARAY'DA TRANSFER BİTMEZ"

Marcao ve Younes Belhanda’nın transfer durumlarının sorulması ürerine Albayrak, "Galatasaray’da transfer bitmez. İki haftamız var. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir limitimiz var. Bu limiti aşmamaya çalışıyoruz. Bütün kulüpler limitler ile baya ciddi sıkıntı içerisinde. Oyuncu satmak istiyoruz. Sonra almak istiyoruz. Birçok futbolcumuza teklifler geliyor. Bizleri mutlu ediyor. Göreceksiniz Galatasaray, bu performansını gösterdiği takdirde ocak ayında Galatasaray’da istenmeyen futbolcu, kapımızı çalmayan menajer olmayacak. Bunun da buradan müjdesini verebilirim" ifadelerini kullandı.

