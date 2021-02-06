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Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçeli taraftardan saldırı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçeli bir taraftar saldırı girişiminde bulundu.

Süper Lig'in 24. haftasında iki ezel rakip Fenerbahçe-Galatasaray Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takımın 1-0 galip geldiği maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak saldırıya uğradı. 

Albayrak'a "Rambo lakaplı" Fenerbahçeli taraftar saldırma girişiminde bulundu. Albayrak'ın yakın korumasının ve Polis Spor Şube ekiplerinin müdahalesiyle saldırgan alandan uzaklaştırıldı.

Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçeli taraftardan saldırı!

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