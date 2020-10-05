Abdürrahim Albayrak'tan Feghouli'ye: "Yeter artık!"

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-0 kaybetti. Maçın ardından oynanan kötü oyuna taraftarlardan ve Fatih Terim'den büyük tepki gelirken tecrübeli teknik adam, maçın son düdüğü çalmadan sahayı terk etmişti. Oyuncuların kötü performansına sinirlenen Abdürrahim Albayrak, maç içerisinde Cezayirli oyuncu Feghouli'nin bir pozisyonda ısrarla geri pas vermesine "Yeter artık!" diyerek isyan etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda, basın tribünü ile protokol tribünün dip dibe olmasından dolayı Albayrak'ın bu tepkisi net şekilde duyuldu.

"BİZ BU ADAMI ALMIŞTIK"

Galatasaray'a karşı Kasımpaşa'nın tek golünü kaydeden Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılıların kalesine olağanüstü bir gol attı. Golün ardından Albayrak, çevresindekilere "Biz bu adamı almıştık." dedi.

Geçtiğimiz sezon G.Saray ile anlaşan Yusuf Erdoğan, iş resmiyete dökülmeden sarı-kırmızılı formayla fotoğraf çektirince transferi suya düşmüştü. Terim'in bu kareye sinirlendiği ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edilmişti.