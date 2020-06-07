Abdurrahim Karakoç kimdr? Birçok internet kullanıcısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından Abdurrahim Karakoç hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Abdurrahim Karakoç kimdr? Neden öldü? Abdurrahim Karakoç'un eserleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

ABDURRAHİM KARAKOÇ KİMDİR?

Abdurrahim Karakoç 1932'de doğdu. Nisan ayında Kahramanmaraş'ın, Ekinözü ilçesinde dünyaya gözlerini açan Karakoç, dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı.

Abdurrahim Karakoç'un ilk yazdığı şiirleri iki kitap olacak şekildeudi fakat onları beğenmediği için yaktı ve 1958'den itibaren yazdıklarını 'Hasan'a Mektuplar' ismi altında 1964'te yayımlandı.

1958'de bulunduğu kasabada belediye mesul muhasibi olarak memuriyete girdi. 1981'de emekliliğe ayrıldı.

Abdurrahim Karakoç'un mücadeleci şiirlerinin çok olmasının sebebi şartlardandır. 27 Mayıs Darbesi, zinde güçler, demokrasi maskaralığı ve haksızlıklar Karakoç'un hiciv şiirlerini besledi. Yaklaşık otuz kere mahkemeye verildi fakat Karakoç tüm suçlamalardan beraat etti. Avukat tutmadı, hep kendi kendini savundu. Hiçbir iktidarla barışık olmadı.

1985'de gazetecilik yapmaya başladı. Abdurrahim Karakoç, Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı ve siyasete girdi. Sonra siyasetten ayrıldı. Niçin girip, niçin ayrıldığını bir röportajda şöyle açıklamıştır: "Allah rızası için girmiştim, Allah rızası için ayrıldım"

Abdurrahim Karakoç 2012'de ciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle bir süre Konya'da tedavi gördü. Karakoç'un, vefat ettiğine dair 24 Nisan 2012 tarihinde Radikal gazetesinde yalan haber, yayımlandı, bu sırada dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, onu tedavi gördüğü hastanede 25 Nisan 2012 günü ziyaret etti.

Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakımdayken öldü. Karakoç, Ankara-Keçiören'deki Bağlum semt kabristanına defnedildi.

ABDURRAHİM KARAKOÇ'UN ESERLERİ

Şiir

Mihriban (1960)

Hasan'a Mektuplar (1965)

Eli Kulakta (1969)

Vur Emri (1973)

Kan Yazısı (1978)

Suları Islatamadım (1983)

Beşinci Mevsim (1985)

Dosta Doğru, Akıl Karaya Vurdu (1994)

Yasaklı Rüyalar (2000)

Gökçekimi (2000)

Gerdanlık - I (2000)

Gerdanlık - II (2002)

Parmak İzi (2002)

Yağmur Yerden Yağar (2002)

Anadolu'da Bahar (2007)

Deneme

Düşünce Yazıları (1990)