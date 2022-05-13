Abdurrahman Dilipak açıklamalarıyla şaşkına çevirdi! " Yerli ve milli bir çıplaklar kampımız olsun"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında İstanbul Sözleşmesi'nin getirilerine yer verdi. Sözleşmenin zararlarına değinen Dilipak, aile yapısının bozulmasından, cinsiyetsizliklerin artacağına dikkat çekti. Dilipak, " Yerli ve milli bir çıplaklar kampımız olsun" ifadelerine yer vererek, okuyanı şaşkına çevirdi.

"YERLİ VE MİLLİ BİR ÇIPLAKLAR KAMPIMIZ OLSUN"

Dilipak yeni yazısında, "Bizimkiler İstanbul Sözleşmesi kapsamında “akademik” olarak “Kadın ve Mekan”ı tartışıyorlar.

Hangi kadın!? Artık anne-baba, kız-oğlan, hala, teyze, kaynana yok.. Elti-baldız yok. Cinsiyet dediğiniz şey toplumsal anlamda akışkan ve değişken.

Yunan adalarından birini alın, çıplaklar kampına döndürün de, Türkiye’den işadamları Yunan adası Mikenos’a gitmesinler. Yerli ve milli bir çıplaklar kampımız olsun. Sahi kadın erkek ayırımı kalmadığına göre, GENDER kerhanesi kadın ve erkeklere, diğer cinslerle yani BU FAHİŞE VE TÜREVLERİNE ortak hizmet mi verecek! Bunlar artık ülkelerinde kadın-erkek helalarını bile ayırmıyorlar. Batıda pişiyorsa, bize de düşüyor sonuçta. Birileri yarın fiilen bu işi başlatabilir, sahi, o zaman ne yapacaksınız." ifadelerine yer verdi.