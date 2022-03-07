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  3. Abdurrahman Dilipak açtı ağzını yumdu gözünü! "Aynı kişi beni ikinci kez aldatıyorsa, Allah onun belasını versin"

Abdurrahman Dilipak açtı ağzını yumdu gözünü! "Aynı kişi beni ikinci kez aldatıyorsa, Allah onun belasını versin"

Abdurrahman Dilipak, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin yeni yazısında, insanlığın aldatıldığına dikkat çekerek, "Aynı kişi beni ikinci kez aldatıyorsa, Allah onun belasını versin" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak açtı ağzını yumdu gözünü! "Aynı kişi beni ikinci kez aldatıyorsa, Allah onun belasını versin"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başta Amerika olmak üzere NATO'nun büyük bir aldatma içerisinde olduğunu söyleyen Dilipak, "Burada asıl büyük oyuncu Amerika. 2. planda NATO, yani diğer Avrupa ülkeleri var. Asıl hedef Çin ve Hindistan. İkisi de kurban. Rusya’yı bu oyundan uzak tutarak teslim almak gerekiyor. Adamlar Rusya’yı gösterip, Girit’ten Baltık denizine kadar fiilen işgal ettiler." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak açtı ağzını yumdu gözünü! "Aynı kişi beni ikinci kez aldatıyorsa, Allah onun belasını versin"

ALDATANIN ALLAH BELASINI VERSİN

NATO ve AB'nin tüm yaptırımlarını samimiyetsiz bulduğunu dile getiren Dilipak, "Bunların “İnsan Hakları”, “Çevre”, “Sağlık” ve “İklim” yalanlarına hâlâ inanıyorsanız, onlara kızmadan önce size acımak gerek." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak açtı ağzını yumdu gözünü! "Aynı kişi beni ikinci kez aldatıyorsa, Allah onun belasını versin"

Söyledikleriyle, düşündüklerinin bir olmadığını ve insanları aldattıklarını söyleyen ünlü yazar, "Hani derler ya, biri beni aldatırsa Allah aldatanın belası versin. Aynı kişi beni ikinci kez aldatıyorsa, Allah onun belasını versin ve zaten benim de belamı vermiş oluyor. O kişi beni 3. kez aldatırsa, Allah’ım benim belamı verecektir. O zaten belası bulmuştur da, onun hesabı öbür dünyaya kalmıştır. " ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak açtı ağzını yumdu gözünü! "Aynı kişi beni ikinci kez aldatıyorsa, Allah onun belasını versin"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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