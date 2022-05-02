Abdurrahman Dilipak bayramda vatandaşı uyardı! "Sabırlı olun, uzun soluklu bir mücadeleye hazır olalım"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabında paylaştığı "Ve bayram" yazısında, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının iyi değerlendirilmediğini kaleme aldı. Müslümanlığın gerekliliği olan temellerin yerine getirilmemesi halinde Müslümanın sıkıntıya düşeceğini belirten Dilipak, "Allah kendi ipine tutunanlar için bir çıkış yolu gösterecektir. Tefrikaya düşmeyelim. Uzun soluklu bir mücadeleye hazır olalım." ifadelerine yer verdi.

"SABIRLI OLUN"

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında, "Evet, biz yeryüzünden hesaba çekileceğiz. Hiçbir Müslüman dünyada olup bitenleri, görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Bu dünyada yaptığımız ve yapmamız gerekirken yapmadığımız, söylediğimiz ve söylememiz gerekirken söylemediğimiz her sözden hesaba çekileceğiz. Çokça tevbe edelim. İmanınıza sahip çıkın, fitne zamanıdır. İrtidat aldı başına gidiyor. Dini ve ahlakı muhafaza en önemli hadise bugün. Nesli ve fıtratı muhafaza da öyle." ifadelerine yer verdi.