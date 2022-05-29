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Abdurrahman Dilipak, Celal Şengör'e "Dinsiz" dedi! "Ölürse ne diyeceğim belli"

Abdurrahman Dilipak, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın olmadığını söyleyen Celal Şengör için "Dinsiz" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, Celal Şengör'e "Dinsiz" dedi! "Ölürse ne diyeceğim belli"

Yeni Akit yazarlarından Abdurrahman Dilipak, gündeme dair önemli konuları köşe yazısına konu edinmeye devam ediyor. Birçok karşıtı ve destekçisi olan Dilipak, her geçen gün haberlere manşet olacak açıklamalara yer veriyor. Son olarak Jeolog ve Bilim İnsanı Celal Şengör'ün Hz. İbrahim ve Hz. Musa hakkında söylediklerine sessiz kalamayan Dilipak, "Ölürse diyeceğim belli" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, Celal Şengör'e Dinsiz dedi! Ölürse ne diyeceğim belli

"BUNLARA BU YÜZDEN DİNSİZ DİYORUZ"

Abdurrahman Dilipak, Celal Şengör'ün sözlerine tepki göstererek, "Allah var, ahiret günü var, Peygamber Allah'ın elçisi” mi diyecek. Öyle diyecek, yani bunlar “masal” diyecek, zaten onun için bunlara “dinsiz” diyoruz. Bu adamı ölünce camiye getirip önümüze koyup, bize “nasıl bilirsiniz” diye sormasınlar, eğer, bu ikrar üzere ölürse, ne diyeceğim belli. " dedi.,Abdurrahman Dilipak, Celal Şengör'e Dinsiz dedi! Ölürse ne diyeceğim belli

Sözlerine devam eden Dilipak, "Onun böyle demesi kendi tercihi, dileyen iman eder, dileyen inkar ama kalkıp bu adamı ölünce camiye getirip önümüze koyup, bize “nasıl bilirsiniz” diye sormasınlar, eğer, bu ikrar üzere ölürse, ne diyeceğim belli" ifadeleriyle Şengör'e tepki gösterdi.

Abdurrahman Dilipak, Celal Şengör'e Dinsiz dedi! Ölürse ne diyeceğim belli

Bölge Gündem Editör Ekibi
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