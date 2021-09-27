Abdurrahman Dilipak: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset hesapları ABD'ye uymadı!"

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak kaleme yeni aldığı "zor dostum zor" yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile görüşmesine ilişkin ince ayrıntılara yer verdi. Siyaset tüm dünyada giderek daha karmaşık bir hal aldığını belirten Dilipak, ABD siyasetiyle, Erdoğan'ın siyaset hesaplarının uyuşmadığını belirterek, “Erdoğan’ın Ankara’daki hesapları ‘Dostumuz ve müttefikimiz’ ABD’ye uymadı” ifadelerini kullandı.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA PEK MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset fikirlerinin ABD yönetimiyle denk düşmediğini belirten Dilipak, "ABD ve AB ile “Daha adil bir dünya” pek mümkün gözükmüyor. Ankara şimdi “Pek sorun yaşamadığımız”ı düşündüğümüz (!) Moskova yolunda ama, İdlib’e yönelik hava harekatı, ABD ve Rusya’nın Suriye konusunda el sıkışması işleri zora sokacak gibi. “Dünya 5’ten büyük” ama, öte yandan konjonktürel pozisyon ve bir de “özgül ağırlık” sorunu var tabii." ifadelerine yer verdi.

HEDEFİNDE CHP VARDI

Dilipak, kaleme aldığı yazısının devamında siyasetin işleyişine yer verdi. Siyasette ve hukukta en önemli ikilinin adalet ve dürüstlük olduğuna dikkat çeken gazeteci, CHP'yi de yazısına dahil etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alevi cemaati üzerinden kendilerine bir sosyolojik taban oluşturmaya çalıştığına dikkat çeken Dilipak, "Siz CHP’yi laik sanıyorsunuz da, o da Alevi cemaati üzerinden kendilerine bir sosyolojik taban oluşturmaya çalışıyor. Kimi etnik kimlik üzerinden siyaset yapıyor. FETÖ her yapıya sızmıştı ve o da kendini cemaat olarak tanımlıyordu. Aslında bu iş iktidar muhalefet, sağ-sol, Sufi, Şii, Selefi, Sünni kimseye fayda sağlamaz. Dün de sağlamadı, bugün de sağlamaz. Sağlar gibi görünmesi aldatıcıdır. Sonuçta hep gelir-gider hesabında zarar hanesine yazılmıştır." cümlelerini aktardı.