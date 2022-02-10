Abdurrahman Dilipak, Devlet Bahçeli ile akraba olduklarını açıkladı! "İlginç bir aşiret!"

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yazılarla gündeme şekil vermeye devam ediyor. Son olarak sanal dünya ve Bill Gates'in vaat ettiği sahte cennete olan tepkisiyle gündeme gelen Dilipak, bu defa okurlarını şaşkına çevirecek bir bilinmeyeni kaleme aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile akraba olduklarını söyleyen ünlü yazar, "Fettahoğulları ilginç bir aşiret" ifadelerini kullandı.

"FETTAHOĞULLARI ÜZERİNDEN AKRABA OLUYORUZ"

Dilipak, babasının Fettahoğulları'ndan geldiğini söyleyerek, Devlet Bahçeli ile bu noktada akraba olduklarını açıkladı. Dede tarafından amcazede olduklarını aktaran Dilipak, "Ben, anne tarafından Fettahoğulları’ndanım, baba tarafından da Seyyidhanoğulları’ndan. Anne tarafımın soyadı Aksay, baba tarafımın Dilipak. Dilipak’lar, Seyyidhanlar’dan oluyor. Biz, Devlet Bahçeli ile Fettahoğulları üzerinden akraba oluyoruz. Dede tarafından amcazade." ifadelerine yer verdi.