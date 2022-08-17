Abdurrahman Dilipak: "Evlilik azaldı, evlilik yaşı yükselirken doğurganlık azaldı. Ve sonuç ortada."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, okurlarına yeni köşe yazılarını sunmaya devam ediyor. Bu defa insanoğlunu ele alan Dilipak, "Giderek yaşlanan bir nüfusa sahibiz. Çünkü evlilik azaldı, evlilik yaşı yükselirken doğurganlık azaldı. Ve sonuç ortada." ifadelerini kullandı. Öte yandan Müslümanlara seslenen Dilipak, Kur'an-ı Kerim'in manasının okunması gerektiğine dikkat çekti.

PEYGAMBER AHLAKI

Dilipak yazısının devamında "Kaç Müslüman Kur’an-ı Kerim’in manasını okudu?

Ya da bir mealden daha kalın kaç roman okudu bir lise talebesi lise sürecinde! Ya da iş sahibi biri dünyadaki evimiz için kaç para harcadı ve ahirete yatırımımız ne kadar.

İnanın, okusalar da anlamazlar zaten Ya da o haram paralarla ne Hacca gidilir, ne kurban kesilir. 300-500 kelime ile Kur’an-ı Kerim anlaşılmaz. 11 yaşındaki çocuk aklı ile pazardan doğru düzgün alışveriş de yapılmaz. Onlar papağan gibi ezberler ve tekrarlar, sınıf geçer. Okumak ya da bilmek ile anlamak aynı şey değil. Onu yapmak, yaşamak ayrı bir sorumluluk gerektirir.

Ah şu insanoğlu! Ne kadar cahil, ne kadar zalim ve ne kadar da kibirli! Siyasiler ne kadar kendini beğenmiş. Partiler kendi kadrosundakileri “Peygamber ahlakı” ile kıyaslıyor, karşısındaki partiyi ise Yezid’le kıyaslıyor. En büyük sorunlardan biri de bu.

Ne zaman kendi nefsimizi sorgulayacak, yanlışlardan sakınıp, Şeytanın peşinden koşmayı bırakıp Allah’ın ipine tutunacağız?

Kısacası ne zaman Yeniden Müslüman olacağız!

Asıl cevabını arayan soru bu! Selâm ve dua ile." ifadelerine yer verdi.