Abdurrahman Dilipak, felaketi duyurdu! "Kısırlık ve düşük artacak. Sakat doğum patlayacak!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabında ve köşe yazılarında okurlarıyla paylaştığı bilgi ve kehanetleriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu defa yazısında DSÖ'nün ve gelişmekte olan teknolojinin insanlığa büyük zararları olacağını söyleyen Dilipak, "Kısırlık ve düşük artacak. Sakat doğum patlayacak" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR KEHANET DEĞİL"

Söylediklerinin tamamının pek yakında gerçekleşeceğini ifade eden Dilipak, "Bunların hiçbiri kehanet değil" diyerek tüm felaketleri bir bir sıraladı. Dilipak, yeni yazısında "DSÖ raporuna göre, dünyada 2., Avrupa’da birinciyiz.

Daha sırada tansiyon hastalığında patlama var. Domino etkisi ile hepsi birbirini etkileyecek.

Bu durum gençlerin aileleri ile çatışması, evli ailelerin boşanması, ekonomideki krizin toplum psikolojisine yansıması birkaç yıl içinde kendini gösterecek. Bakın daha erken alzaymır, daha ağır tablolar göreceğiz.

Kız evlat sayısında artış bekleniyor. Kısırlık ve düşük artacak. Sakat doğum patlayacak. Olumsuzlukların birçoğu zaman içinde kendini gösterecek.

Bunlar kehanet değil. Bunu birileri bilerek yaptı. Bütün bunlar, onların Şeytani emellerine hizmet ediyor çünkü. Bu obezite konusu bunların en basiti. Kanser de patlayacak daha, bilmediğimiz birçok hastalıkla tanışacağız. Çünkü bu tehlikeli, akılsız süreç tam gaz devam ediyor. DSÖ, FDA gibi örgütler, “ıslah edici” maskeleri ile “bozgunculuk”larına devam ediyorlar. Bizler ise cellatlarımızın bıçaklarını bileylemeye devam ediyoruz.

Bakın çocuklarınızın 10’da biri obez. Kadın-erkek %65’in üstünde obez var." ifadelerine yer verdi.