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Abdurrahman Dilipak gençliğe seslendi! "Hesaba çekileceksiniz"

Abdurrahman Dilipak, bu defa gençlere öğüt vermek için kalemi eline aldı. Üniversite sınavları kadar ahirete de çalışmaları gerektiklerini söyleyen Dilipak, "Ey gençler, üniversiteye girmek çalıştığınız kadar cennete girmeye de çalışıyor musunuz?" dedi.

Abdurrahman Dilipak gençliğe seslendi! "Hesaba çekileceksiniz"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, her sabah sosyal medya hesabında günlük yazılarını takipçilerine aktarıyor. Ramazan ayına dikkat çektiği yazısını da yayımlayan Dilipak, bu defa gençlere öğüt verdi. Üniversite sınavı için canını dişine takan gençlere, "Cennet için çalışıyor musunuz?" diye soran Dilipak, gençlere tavsiyeler vermeyi de ihmal etmedi.

Abdurrahman Dilipak gençliğe seslendi! Hesaba çekileceksiniz

"EY GENÇLER"

Abdurrahman Dilipak, yazısında gençlere, "Heey gençler, üniversiteye girmek için çalıştığınız kadar, cennete girmek için çalışıyor musunuz. Yoksa, cennete girmenin, üniversiteye girmekten daha kolay bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Abdurrahman Dilipak gençliğe seslendi! Hesaba çekileceksiniz

Bakın, iman ettik demekle hemen yakanız bırakılmayacak. Bu dünyada yaptığınız ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızdan, “miskale zerretin hayran yerah ve miskale zerretin şerran yerah” ölçüsünde hesaba çekileceksiniz. Yaptığınız iş ve mesleğinizin fıkhı hakkında bilgi sahibi değilseniz vay halinize. Bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin denmedi mi bize. Asker-polis, Dr., öğretmen, siyasetçi ya da iktisatçı, mesleğinin fıkhını ne kadar biliyor.

İnsanlar artık söz söyleyenlerin sözüne değil, işine, ayağının nereye gittiğine bakıyor. " şeklinde seslendi.

Abdurrahman Dilipak gençliğe seslendi! Hesaba çekileceksiniz

Bölge Gündem Editör Ekibi
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