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Abdurrahman Dilipak haklı çıktı! Beyin çipi projesi hayata geçirilecek! "Ben demiştim!"

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından haklılığını duyurdu. Elon Musk'ın beyin çipi projesini paylaşan Dilipak, "Ben demiştim" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak haklı çıktı! Beyin çipi projesi hayata geçirilecek! "Ben demiştim!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından Elon Musk'ın duyurduğu "Beyin çipi projesini" paylaştı. Dilipak, pandemi dönemi sürecinde tekrarladığı "Çip" meselesinde haklı çıktığını duyurarak, insanlığın sonunu Musk ve bilim adı altın üretilen kimyasal silahların getireceği vurgusunu yaptı. "Ben demiştim" diyen Dilipak, okuyucularını şaşırttı.

Abdurrahman Dilipak haklı çıktı! Beyin çipi projesi hayata geçirilecek! Ben demiştim!

"NE OLDU? DALGA GEÇİYORDUNUZ?"

Elon Musk, insan beynini bilgisayara bağlayan teknolojiler üzerinde çalışan Neuralink'i hayata geçiriyor. Deney, yakında insanlar üzerinde çalışmaya başlayacak. Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Dilipak, "6. Aşıdan sonra chip takalım diyecekler dememiş miydim? Eee ne oldu, dalga geçiyordunuz.." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak haklı çıktı! Beyin çipi projesi hayata geçirilecek! Ben demiştim!Abdurrahman Dilipak haklı çıktı! Beyin çipi projesi hayata geçirilecek! Ben demiştim!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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