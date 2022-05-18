Abdurrahman Dilipak, insanoğlunu bekleyen o tehlikeyi anlattı! "Tanrı'yı tedavülden kaldırmaktan söz ediyorlar!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, gündemi ele aldığı kaleminde bu defa Elon Musk ve Bill Gates teknolojilerine yer verdi. Geliştirilen teknolojiyle birlikte insanlığı bekleyen tehditleri bir bir okurlarına aktaran Dilipak, "Tanrı'yı tedavülden kaldırmaktan söz ediyorlar" ifadelerine yer vererek, ileri boyutların korkunç bir hal alabileceğinin de altını çizdi.

TANRI'YI TEDAVÜLDEN KALDIRMA

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Siber dolandırıcıların hızına ulaşmak ne mümkün! Yasama, yürütme, yargı ve akademi Bill Gates ve Elon Musk’ın hızına ulaşamıyor. Bu inkarcılar, haşa Tanrı ile yarıştalar!

Promete Tanrı’dan ışığı çalmıştı, bu dolandırıcılar “Tanrıyı tedavülden kaldırmak”tan söz ediyorlar!!!

En son başımıza gelen felaketi biliyorsunuz; dijital para çöktü!

Aslında bu bir Dijital dolandırıcılık hikayesi. Sizi Ay’a seyahat, Mars’a yolculuk hikayeleri ile oyalamaya çalışanlar kendileri Edirne’de arazi kapatmaya çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.