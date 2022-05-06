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Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi için "Rezalet" dedi! "Bu rezaleti durdurun, yoksa..."

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında İstanbul Sözleşmesi'nin yol açabileceği olumsuz etkilere yer verdi. Dilipak, "Bu rezaleti durdurun, geç kalırsanız gelecek günlerde geçen günleri ararsınız" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi için "Rezalet" dedi! "Bu rezaleti durdurun, yoksa..."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından bugüne ait köşe yazısını paylaştı. Her geçen gün gündeme dair önemli konuları kaleme alan Dilipak, bu defa İstanbul Sözleşmesi için önemli detaylara yer verdi. Dilipak, bu sözleşmenin bir rezaletten ibaret olduğunu, cinsiyetsizliği arttıracağını ve aile yapısını bozacağını ifade ederek, "Bu rezaleti durdurun" dedi.

Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi için Rezalet dedi! Bu rezaleti durdurun, geç kalırsanız gelecek günlerde geçen günleri ararsınız!

"BU REZALETİ DURDURUN"

Abdurrahman Dilipak, “Toplumsal cinsiyet” çetesi, biyolojik insan neslini sona erdirdikten sonra, ne iman eden ve Hakka çağıran kimse kalmayacaksa, Kâbe mi kalır, Kudüs mü! Kitap da levhi mahfuza döner, yeryüzü gazab yurduna döner ve tepelerine cehennem ateşi boşalır. Biz neye ağlıyoruz kim neyin derdinde.

Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi için Rezalet dedi! Bu rezaleti durdurun, geç kalırsanız gelecek günlerde geçen günleri ararsınız!

Bakın bu toplumsal cinsiyet ve İstanbul Sözleşmesi maskeli cinayet göçmen meselesinden daha önemsiz bir hadise değil. Bu rezaleti durdurun, geç kalırsanız gelecek günlerde geçen günleri ararsınız sonra. " ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi için Rezalet dedi! Bu rezaleti durdurun, geç kalırsanız gelecek günlerde geçen günleri ararsınız!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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