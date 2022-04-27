Abdurrahman Dilipak, Kadir Gecesi paylaşımıyla Müslümanların muhakkak bilmesi gereken o bilgiyi verdi! Bu gece yapmadan uyumayın!

Yeni akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından da paylaştığı günlük köşe yazısında Kadir Gecesi'nin önemine ve o gece Müslüman bireylerin ne yapması veya ne yapmaması gerektiğine yer verdi. Bu gece tüm ibadetleri çokça yapmak yerine, bilinçli bir şekilde uygulamanın faydasına dikkat çeken Dilipak, "Bu gece daha çok namaz kılmak, daha çok dua etmek, daha çok tesbih çekmekle ilgili değil mesele. Asıl mesele, Kur’an penceresinden nefsimizi, dünyayı, hayatı sorgulayıp, ona göre Kur’an-ı Kerim’i hayat rehberi yapabilecek miyiz? Bu kitap, Yaratan’ın yaratılana vahyettiği, murad-ı ilahi olarak yaratış gayesini açıklayan, nereden geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini ve nereye gideceğimizi açıklayan bir kitaptır." ifadelerine yer verdi.

"RESULÜN BİZE ÖĞRETTİĞİ GİBİ"

Abdurrahman Dilipak, Kadir Gecesi'ne ilişkin yazısında, "Allah’ın ayetleri dünyamıza arş-ı alâ’dan indirildi de, peki bizim aklımızdan, kalbimize ne zaman inecek ve bu ayetler, ne zaman işlerimize ve sözlerimize yansıyacak. İşte asıl mesele bu. Tek başına onu okumak, bilmek yetmiyor, onu yaşamak gerekiyor. Yoksa Şeytan da biliyordu. Ya da Karun, rivayet edilir ki, Hz. Musa ve Hz. Harun’dan sonra Tevrat’ı en iyi bilen kişiydi. Ama lanetlendi.

Bu Kadir gecesinde bütün bunları düşünelim ve bir karar verelim. Ve “atalarımızın dini”nden, din ve devlet büyüklerini İlah ve Rab edinmekten vazgeçip, “Yeniden iman edelim”, Allah’ın kitabında bildirdiği, Resulün bize öğrettiği gibi." ifadelerine yer verdi.