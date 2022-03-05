Abdurrahman Dilipak kaleme aldı, okuyanın tüyleri ürperdi! "Cep telefonlarınız artık peşinize takılan bir istihbarat ajanından daha tehlikeli, sizi vurabilir bile!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında cep telefonunu tehlikesinin yeni boyutlarına yer verdi. Trafoların ve enerji sistemlerinin, akıllı sistemleri kontrol eden networkun kontrolünde olduğunu söyleyen Dilipak, haberleşme aracının artık çok farklı amaca hizmet ettiğini belirtti. "Siz Ukrayna için üzülürken, siber ajanlar sizin ülkenizde, sizin evinizde cin gibi görünmeden kendi savaş ağlarını örüyorlar." diyen ünlü yazar, yeni yazısını okuyanlarda farkındalık yarattı.

"SİZİ VURABİLİR BİLE"

Özellikle akıllı telefonların, sahibini ve çevresindekileri dinlediğini, dijital ayak izinden yaptığı her şeyi kaydettiğini iddia eden Dilipak, "Trafolarınız, enerji sistemleriniz bu akıllı sistemleri kontrol eden network’un kontrolünde. Siz Ukrayna için üzülürken, siber ajanlar sizin ülkenizde, sizin evinizde cin gibi görünmeden kendi savaş ağlarını örüyorlar. Cep telefonlarınız artık peşinize takılan bir istihbarat ajanından daha tehlikeli. Sadece sizi dinlemekle kalmıyor, her şeyinizi görüyor, izliyor, raporluyor ve hatta sizi tanıdıktan sonra RF dalgaları ile sizi vurabilir bile. Time dergisinin kapağını hatırlayın, Wifi logosunun arkasında bir tabanca vardı. Bio Hackerler artık işbaşında. " ifadelerine yer verdi.