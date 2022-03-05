Abdurrahman Dilipak kaleme aldı, okuyanın tüyleri ürperdi! "Cep telefonlarınız artık peşinize takılan bir istihbarat ajanından daha tehlikeli, sizi vurabilir bile!"Kabine'de neler oluyor? Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 bakanın daha değişmesi bekleniyor! Onlar kim mi? İşte isimler!Transparan ne demek, TDK'ya göre Transparan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?5 Mart 2022 Cumartesi hava durumu: Mart kapıdan baktırıyor kazma kürek kazdırıyor! Soğuklar karla karışık yağmuru da beraberinde getiriyor!Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKetal ne demek, TDK'ya göre Ketal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tvist ne demek, TDK'ya göre Tvist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıDretnot ne demek, TDK'ya göre Dretnot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Karton Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Abdurrahman Dilipak kaleme aldı, okuyanın tüyleri ürperdi! "Cep telefonlarınız artık peşinize takılan bir istihbarat ajanından daha tehlikeli, sizi vurabilir bile!"

Abdurrahman Dilipak kaleme aldı, okuyanın tüyleri ürperdi! "Cep telefonlarınız artık peşinize takılan bir istihbarat ajanından daha tehlikeli, sizi vurabilir bile!"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında telefonların artık ihtiyaç değil, gizli savaş materyali olarak kullanıldığını kaleme aldı. Okuyanın tüyleri ürperirken, "Bu kadarı olabilir mi?" soruları da beraberinde geldi.

Abdurrahman Dilipak kaleme aldı, okuyanın tüyleri ürperdi! "Cep telefonlarınız artık peşinize takılan bir istihbarat ajanından daha tehlikeli, sizi vurabilir bile!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında cep telefonunu tehlikesinin yeni boyutlarına yer verdi. Trafoların ve enerji sistemlerinin, akıllı sistemleri kontrol eden networkun kontrolünde olduğunu söyleyen Dilipak, haberleşme aracının artık çok farklı amaca hizmet ettiğini belirtti. "Siz Ukrayna için üzülürken, siber ajanlar sizin ülkenizde, sizin evinizde cin gibi görünmeden kendi savaş ağlarını örüyorlar." diyen ünlü yazar, yeni yazısını okuyanlarda farkındalık yarattı.

Abdurrahman Dilipak kaleme aldı, okuyanın tüyleri ürperdi! Cep telefonlarınız artık peşinize takılan bir istihbarat ajanından daha tehlikeli, sizi vurabilir bile!

"SİZİ VURABİLİR BİLE"

Özellikle akıllı telefonların, sahibini ve çevresindekileri dinlediğini, dijital ayak izinden yaptığı her şeyi kaydettiğini iddia eden Dilipak, "Trafolarınız, enerji sistemleriniz bu akıllı sistemleri kontrol eden network’un kontrolünde. Siz Ukrayna için üzülürken, siber ajanlar sizin ülkenizde, sizin evinizde cin gibi görünmeden kendi savaş ağlarını örüyorlar. Cep telefonlarınız artık peşinize takılan bir istihbarat ajanından daha tehlikeli. Sadece sizi dinlemekle kalmıyor, her şeyinizi görüyor, izliyor, raporluyor ve hatta sizi tanıdıktan sonra RF dalgaları ile sizi vurabilir bile. Time dergisinin kapağını hatırlayın, Wifi logosunun arkasında bir tabanca vardı. Bio Hackerler artık işbaşında. " ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak kaleme aldı, okuyanın tüyleri ürperdi! Cep telefonlarınız artık peşinize takılan bir istihbarat ajanından daha tehlikeli, sizi vurabilir bile!Abdurrahman Dilipak kaleme aldı, okuyanın tüyleri ürperdi! Cep telefonlarınız artık peşinize takılan bir istihbarat ajanından daha tehlikeli, sizi vurabilir bile!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT