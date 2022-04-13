Abdurrahman Dilipak kehanetiyle akılları baştan aldı! "Geri dönüşü olmayan bir azap yaşanacak"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, pandemi dönemi itibariyle paylaştığı yazılarında ve gerçekleştirdiği eylemlerde aşı karşıtlığını gözler önüne seren Dilipak, Bilim Kurulu'nun açıklamalarına inanmadığını, maske, mesafe ve hijyen kurallarının abartıldığını da dile getirmişti. Son olarak, kaleme aldığı yeni yazısında "Birçok insan için geri dönüşü olmayan bir azap yaşanacak" ifadelerine yer veren Dilipak, PCR ve aşıları insanlığa dayatanlara meydan okudu.

"ÖNÜMÜZDE SON PİŞMANLIĞIN FAYDA ETMEYECEĞİ BİR DÖNEM VAR"

Dilipak, yeni yazısında "Bakın, bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatinin bize gösterileceği bir gün var. Ben aşı olmadım, PCR de yaptırmadım, maske de takmadım, ben bunun hesabını vereceğim. Bunları yapanlar da yaptıklarının hesabını verecek. Bu her işte böyle. Kim aklını kullandı, kim kullanmadı. Kim kimin peşine düştü. Kim kimleri kendine çağırdı, kim Hakk’a, hayra, düşünmeye çağırdı. Kim kimlerle kapalı kapılar arkasına pazarlıklar yaptı? Yarın yeni gerçeklerle yüzleştiklerinde, birçok insan için geri dönüşü olmayan bir azabı yaşayacaklar. Hata yapan kim ise, İnşallah tevbe eder de, Allah onlara bir çıkış yolu gösterir. Yoksa, bu işlerin çok ağır bir bedeli olacak.

İnşallah Allah bu konuda hiçbir karşılık beklemeden ve risk alarak uyarı görevini yapanları bağışlar. Sonunda hepimiz yaptıklarımızın karşılığını bulacağız.

Allah herkesin kalplerinden ve akıllarından geçenleri bilmektedir. Önümüzde son pişmanlığın fayda vermeyeceği bir dönem var.

Ve maalesef birileri hâlâ, oynanan ve oynanmakta olan karanlık, kirli ve kanlı oyunun farkında değil." ifadelerine yer verdi.