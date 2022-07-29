Abdurrahman Dilipak kime gönderme yaptı? "Bilim adamı diye Ebu Cehilleri çıkarttınız önümüze!"

Abdurrahman Dilipak'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kime gönderme yaptığı merak konusu oldu. "Bilim adamı diye Ebu Cehilleri çıkarttınız önümüze" diyen Dilipak, çok sert konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Abdurrahman Dilipak kime gönderme yaptı? "Bilim adamı diye Ebu Cehilleri çıkarttınız önümüze!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabını aktif biçimde kullanmaya devam ediyor. Okurlarına her sabah sunduğu köşe yazısında birbirinden ilginç bilgiler sunan Dilipak, bu defa bilim insanlarına göndermede bulundu. Sosyal medya hesabında "Bilim adamı diye Ebu Cehilleri çıkarttınız önümüze" şeklinde yazı paylaşan Dilipak, kafaları karıştırdı.

Abdurrahman Dilipak kime gönderme yaptı? Bilim adamı diye Ebu Cehilleri çıkarttınız önümüze!

"BİLİM ADAMI DİYE EBU CEHİLLERİ ÇIKARTTINIZ ÖNÜMÜZE"

Dilipak yaptığı paylaşımda "Bu millete her gün yıllarca ölüm istatistiği izlettiniz. Hergün terör haberleri, karşı operasyonlar, savaş, göç, kan ve gözyaşı. "Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu". Din, vijdan, ahlakın yerini siyaset ve ideoloji aldı. Merhamet gitti, öfke aldı yerini "Bilim adamı" diye, "ebu cehiller"i çıkarttınız önümüze. din, ahlak ve gelenekten, biyolojik cinsiyetinden bağımsız BİREY GENDERleri oy birliği ile başımıza bela ettiniz siyaset, bürokrasi, akademi, fonlanmış stkalar, siyasetin fetvacısı cemaat ve malum media.. Sonuç bu." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak kime gönderme yaptı? Bilim adamı diye Ebu Cehilleri çıkarttınız önümüze!

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