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  3. Abdurrahman Dilipak, Koronavirüse "Aldatmaca", Rusya- Ukrayna savaşına ise "Oyun" dedi! "Ukrayna'yı unutun, böyle bir savaş yok! Oyun büyük!"

Abdurrahman Dilipak, Koronavirüse "Aldatmaca", Rusya- Ukrayna savaşına ise "Oyun" dedi! "Ukrayna'yı unutun, böyle bir savaş yok! Oyun büyük!"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Ukrayna'yı unutun, böyle bir savaş yok! Oyun büyük!" ifadelerine yer vererek, okurlarını şaşkına çevirdi.

Abdurrahman Dilipak, Koronavirüse "Aldatmaca", Rusya- Ukrayna savaşına ise "Oyun" dedi! "Ukrayna'yı unutun, böyle bir savaş yok! Oyun büyük!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, son kaleme aldığı yeni yazılarında, dünyada büyük bir oyun döndüğünü okurlarına anlatıyor. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın oyun parçası olduğunu, ortaya çıkan görüntülerin hepsinin gerçek olmadığını, deep fake yönteminin uygulandığını söyledi. "Deep Fake, artırılmış gerçeklik maskeli bir yalan var." diyen Dilipak, yeni açıklamalarıyla gündem yarattı.

Abdurrahman Dilipak, Koronavirüse aldatmaca, Rusya- Ukrayna savaşına Oyun dedi! Ukrayna'yı unutun, böyle bir savaş yok! Oyun büyük!"

"BÖYLE BİR SAVAŞ YOK"

Yeni yazısında, Ukrayna ve Rusya arasında yaşananın savaş değil, büyük bir oyun olduğunu ileri süren Dilipak, dünyanın yeni gündemini belirlemeye çalıştıklarını vurguladı. Koronavirüsün de düzmece olduğunu savunan Dilipak, "Ukrayna’yı unutun. Öyle bir savaş yok. Bu Wuhan aldatmacası gibi bir şey. Oyun daha büyük. " ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak, Koronavirüse aldatmaca, Rusya- Ukrayna savaşına Oyun dedi! Ukrayna'yı unutun, böyle bir savaş yok! Oyun büyük!"Abdurrahman Dilipak, Koronavirüse aldatmaca, Rusya- Ukrayna savaşına Oyun dedi! Ukrayna'yı unutun, böyle bir savaş yok! Oyun büyük!"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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