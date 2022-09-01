Abdurrahman Dilipak okurlarına kötü haber! Tüm bağını kopardı! Şimdi ne olacak?

Yazar Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve Yeni Akit gazetesinde kaleme aldığı köşe yazılarıyla milyonlarca okura hitap ediyordu. Her sabah "Hayırlı sabahlar, yeni yazım" bildirisiyle okuyucularına sunduğu köşe yazıları hakkında flaş bir karar aldı. Yeni Akit ile bağlarını kopardığını duyuran Dilipak, okurlarını şaşkına çevirdi.

NEDENİNİ AÇIKLAYACAK

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Yeni Akit'te artık yazmayacağını duyurdu. Dilipak, yaptığı açıklamada "YeniAkit Gazetemizde ki yazılarıma neden son verdiğimi, @derinerceklr TV programının neden durduğunu Haber Vakti Genel Koordinatörü, program yapımcım ve sunucum Bülent Deniz ile konuştuk. Röportaj gün içinde yayınlandığında linki paylaşacağım." ifadelerine yer verdi.