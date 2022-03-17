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Abdurrahman Dilipak şaşkınlığını gizleyemedi! O haber kıyamet alameti mi? "Euzubillahimineşşeytanirracim"

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından yapay ete onay veren ülkenin haberini paylaşarak "Euzubillahimineşşeytanirracim" tepkisini verdi.

Abdurrahman Dilipak şaşkınlığını gizleyemedi! O haber kıyamet alameti mi? "Euzubillahimineşşeytanirracim"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem yaratmaya devam ediyor. Kaleme aldığı yazılarla okuyucusunu bilgilendiren Dilipak, bu defa verdiği tepkiyle dikkat çekti. Twitter hesabında dünyadan haberleri alıntılayan Dilipak, Hollanda'nın yapay et üretimine onay verdiğini duyunca "Euzubillahimineşşeytanirracim"  dedi. Bu tepki, yeni soruları da beraberinde getirdi.

Abdurrahman Dilipak şaşkınlığını gizleyemedi! O haber kıyamet alameti mi? Euzubillahimineşşeytanirracim"

"KIYAMET ALAMETİ Mİ?"

Dilipak'ın şaşkınlığını gizleyemediği paylaşımın altına bir çok kullanıcıdan yorum geldi. Ünlü yazarın tepkisinin altında mesaj yattığını iddia eden kullanıcılar "Bu da bir çeşit kıyamet alameti midir?" sorusunu yöneltti. Öte yandan "Yapay kıtlık ve yapay et yolda" mesajları da beraberinde geldi.

Abdurrahman Dilipak şaşkınlığını gizleyemedi! O haber kıyamet alameti mi? Euzubillahimineşşeytanirracim"Abdurrahman Dilipak şaşkınlığını gizleyemedi! O haber kıyamet alameti mi? Euzubillahimineşşeytanirracim"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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