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Abdurrahman Dilipak, sosyal medyanın gündemine oturan "Ben neyim, ben bir İsmail miyim?" şiirinin detayına indi! "Bu sorular ciddi, mühim"

Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz gün sosyal medyanın gündemine oturan 7 yaşındaki bir çocuğun "Ben neyim?" adlı şiirinin derinlerine indi.

Abdurrahman Dilipak, sosyal medyanın gündemine oturan "Ben neyim, ben bir İsmail miyim?" şiirinin detayına indi! "Bu sorular ciddi, mühim"

Geçtiğimiz gün sosyal medyanın gündemine 7 yaşındaki bir çocuğun "Ben neyim?" adlı şiiri damga vurdu. Bir anne sosyal medya hesabından oğlunun yazdığı felsefe düşünürlerine taş çıkaran şiirini paylaştı. Bunun ardından "Ben neyim? Ben bir hiç miyim?" dizelerinin yer aldığı şiir önce viral daha sonra şarkı oldu. Rock sanatçısı Ufuk Beydemir şiiri besteleyip sosyal medya hesabında paylaştı. Son olarak, Abdurrahman Dilipak da bu şiire kayıtsız kalamadı, ancak bu defa şiirin derinlerine inildi.

Abdurrahman Dilipak, sosyal medyanın gündemine oturan Ben neyim, ben bir İsmail miyim? şiirinin detayına indi! Bu sorular ciddi, mühim

"BU SORULAR CİDDİ"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medyanın gülüp, eğlendiği şiirin detaylarını okurlarına sundu. 7 yaşındaki bir çocuğun bilinçaltında yorgunluğun yatmasında herkesin suçu olabileceğine dikkat çeken Dilipak, "Nu sorular ciddi, mühim.. Peki bu soruları kim niçin ve nasıl onun zihnine çaktı? Asıl suçlu o, bu belkide hepimiziz" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak, sosyal medyanın gündemine oturan Ben neyim, ben bir İsmail miyim? şiirinin detayına indi! Bu sorular ciddi, mühim

Şiirde şu dizeler yer aldı; “Ben neyim?” şiirini kaleme alan İsmail, “Ben bir karadelik miyim? / Ben bir kek miyim? / Ben bir iki miyim? / Ben bir İsmail miyim? / Ben bir hiç miyim? / Ben bir hiçliğin ortasında yüzen bir adam mıyım? / Ben hiç bir şey miyim? / Yoksa bunlar bir yalan mı? / Belki bir şey olabilirim”

Abdurrahman Dilipak, sosyal medyanın gündemine oturan Ben neyim, ben bir İsmail miyim? şiirinin detayına indi! Bu sorular ciddi, mühim

Bölge Gündem Editör Ekibi
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