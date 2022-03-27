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Abdurrahman Dilipak, vatandaşı paniğe sürükledi! "Gelecek günler geçen günleri aratabilir"

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında gelecek günlerin geçen günleri aratabileceğine dikkat çekerek, vatandaşı paniğe sürükleyen bilgileri okurlarına sundu.

Abdurrahman Dilipak, vatandaşı paniğe sürükledi! "Gelecek günler geçen günleri aratabilir"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında okurunu korkuttu. Pandemi sürecinin bitmeyeceğine dikkat çeken Dilipak, "Pandemi bitmedi, bitmeyecek! Grip bitmez! İnsanlar genel olarak bağışıklık kazanır bu grip türü hastalıklara ve sonra beraber yaşar gideriz. Aslında söylemek istediğim bitmeyecek olan pandemiler; Covid, namı diğer SARS Cov-2 değil." ifadelerine yer vererek, dünya gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abdurrahman Dilipak, vatandaşı paniğe sürükledi! Gelecek günler geçen günleri aratabilir

"GELECEK GÜNLER GEÇEN GÜNLERİ ARATABİLİR"

Abdurrahman Dilipak, dünyada yaşanan kriz ve savaşlara dikkat çekerek, yaşanan zorlu süreçlerin bitmeyeceğini, bitse dahi senaryoların farklı ülkeler üzerinde devam edeceğini belirtti. Kaleme aldığı yazısında Wuhan'ın yerini Ukrayna'nın aldığını söyleyen Dilipak, sağlık savaşının biteceğine, nükleer savaşın başlayacağına dikkat çekti. Dilipak, "3. Dünya savaşı mı çıkacak, Ukrayna’daki savaş ne olacak derken bir “korku pandemisi” sözkonusu oldu. Bu yeni pandeminin psiko-sosyal sonuçlarını her yerde görmek mümkün, ailede, siyasette ve sokakta. Boşuna demiyoruz, “yeni Wuhan Ukrayna olabilir” diye." ifadelerine yer verdiği paylaşımını "Gelecek günler, geçen günleri aratabilir" diyerek sonlandırdı.

Abdurrahman Dilipak, vatandaşı paniğe sürükledi! Gelecek günler geçen günleri aratabilirAbdurrahman Dilipak, vatandaşı paniğe sürükledi! Gelecek günler geçen günleri aratabilir

Bölge Gündem Editör Ekibi
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