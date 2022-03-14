14 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 14 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıGalatasaray 2–1 Beşiktaş | Maç sonucuTanju Özcan'ı tutabilene aşk olsun! HDP'ye öyle bir meydan okudu ki, tehdit ettiklerine bin pişman olacaklar!Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla akılları baştan aldı! "Birileri hâlâ oynanan oyunun farkında değil!"Yasak Elma yeni bölüm yok mu 14 Mart 2022? | Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 Mart 2022?On Numara sonuçları 14 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 14 Mart 2022Son dakika: 14 Mart 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 48. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Üç Kuruş 18. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla akılları baştan aldı! "Birileri hâlâ oynanan oyunun farkında değil!"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla akılları baştan aldı! "Birileri hâlâ oynanan oyunun farkında değil!"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında dünyada oynanan oyuna dikkat çekerek, okurlarına uyarıda bulundu.

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla akılları baştan aldı! "Birileri hâlâ oynanan oyunun farkında değil!"

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında; dünyada oyunların döndüğünü iddia etti. Rusa- Ukrayna arasındaki savaşa değinen Dilipak, "Geçen gün Zelensky, Macron’u arıyor ve Rusların RF saldırılarından rahatsız olduklarını anlatıyor. Sanki kendisi, Musk ile konuşup bu konularda Starlink’lerin aktif hale getirilmesi için destek isteyen değil. " ifadelerine yer vererek, farklı bir boyuta dikkat çekti.

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla akılları baştan aldı! Birileri hâlâ oynanan oyunun farkında değil!

"BİRİLERİ OYNANAN OYUNUN FARKINDA DEĞİL"

Yaşanan savaşlar, koronavirüs ve pandemi hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Dilipak, yeni dünyanın yeni savaş taktiğinin internet ve bulaşıcı hastalık haberlerinin olduğunu belirtti. İnternet aleminde nam salan hackerleri herkesin tanıdığını ancak, Bio Hackerlerden kimsenin haberi olmadığını söyleyen Dilipak, "Artık herkes Hackerleri biliyor da, Bio Hackerler konusunda insanlar yeteri kadar hassas değiller, bilgi sahibi de değiller. mRNA’ları yuttunuz. Nanotüpler damarlarınızda dolaşıyor. Ama birileri hâlâ oynanan oyunun farkında değil." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla akılları baştan aldı! Birileri hâlâ oynanan oyunun farkında değil!Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla akılları baştan aldı! Birileri hâlâ oynanan oyunun farkında değil!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT