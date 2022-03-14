Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla akılları baştan aldı! "Birileri hâlâ oynanan oyunun farkında değil!"

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında; dünyada oyunların döndüğünü iddia etti. Rusa- Ukrayna arasındaki savaşa değinen Dilipak, "Geçen gün Zelensky, Macron’u arıyor ve Rusların RF saldırılarından rahatsız olduklarını anlatıyor. Sanki kendisi, Musk ile konuşup bu konularda Starlink’lerin aktif hale getirilmesi için destek isteyen değil. " ifadelerine yer vererek, farklı bir boyuta dikkat çekti.

"BİRİLERİ OYNANAN OYUNUN FARKINDA DEĞİL"

Yaşanan savaşlar, koronavirüs ve pandemi hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Dilipak, yeni dünyanın yeni savaş taktiğinin internet ve bulaşıcı hastalık haberlerinin olduğunu belirtti. İnternet aleminde nam salan hackerleri herkesin tanıdığını ancak, Bio Hackerlerden kimsenin haberi olmadığını söyleyen Dilipak, "Artık herkes Hackerleri biliyor da, Bio Hackerler konusunda insanlar yeteri kadar hassas değiller, bilgi sahibi de değiller. mRNA’ları yuttunuz. Nanotüpler damarlarınızda dolaşıyor. Ama birileri hâlâ oynanan oyunun farkında değil." ifadelerini kullandı.