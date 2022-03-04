Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla ortalığı birbirine katacak! "Karınıza, kızınıza bakın! Bu gidiş nereye?"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni yazısını okuruyla paylaştı. Maske yasağından, güncel konulara değinen Dilipak, günümüz genç kızlarına, annelere, babalara ve eşlere de atıfta bulunmayı ihmal etmedi. Ortalığı karıştıracak yeni yazısında genç kızların boya küpüne döndüğünü söyleyen Dilipak, "Bu gidiş nereye?" sorusunu okuruna yöneltti.

"KARINIZA, KIZINIZA BAKIN"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında, "Karınıza, kızınıza bakın, onlar Haacer’e mi benziyor, Meryem’e mi, Asiye’ye mi, Hatice’ye mi, Fatıma’ya mı, Aişe’ye mi benziyorlar. Kocalarınıza oğullarınıza bakın, onlar Yusuf’a mı benziyor, İsmail’e mi, bir Peygamber duruşu mu var duruşlarında. Yoksa boya küpüne batırılmış mankenlere mi benziyorlar. Sahi biz kimiz! Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, kullandıklarımız. Ekmeğiniz nasıl bir ekmek öyle. Bu gidiş nereye? Fe eyne tezhebu!? Hani “Kum fe enzir” emrinin muhatapları olarak ayağa kalkacak ve uyaracaktık." ifadelerine yer verdi.