Akrep Nalan kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Akrep Nalan'ın biyografisi...İki eşi olan ve "İyi geçinirler" diyen Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! Kameralar umrunda bile olmadı!Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda?Akrep Nalan Füsun Nalan Açın'dan kahreden haber! Hayatını kaybetti!Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla ortalığı birbirine katacak! "Karınıza, kızınıza bakın! Bu gidiş nereye?"Gato ne demek, TDK'ya göre Gato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Burç özellikleri neye göre belirlenir? Burçlar nasıl belirlenir?Shakhtar Donetsk'in antrenörü savaşta öldürüldü! Rus kurşunlarının hedefi oldu!Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıEmre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Hakkında yakalama kararı çıkan olayların kadını Yağmur Sarnıç kayıplara karıştı!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla ortalığı birbirine katacak! "Karınıza, kızınıza bakın! Bu gidiş nereye?"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla ortalığı birbirine katacak! "Karınıza, kızınıza bakın! Bu gidiş nereye?"

Yazar Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla okuyanı ikiye bölecek. "Biz kimiz?" diyen Yeni Akit yazarı, günümüz erkek ve kadınlarına atıfta bulunarak tarz eleştirisi yaptı.

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla ortalığı birbirine katacak! "Karınıza, kızınıza bakın! Bu gidiş nereye?"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni yazısını okuruyla paylaştı. Maske yasağından, güncel konulara değinen Dilipak, günümüz genç kızlarına, annelere, babalara ve eşlere de atıfta bulunmayı ihmal etmedi. Ortalığı karıştıracak yeni yazısında genç kızların boya küpüne döndüğünü söyleyen Dilipak, "Bu gidiş nereye?" sorusunu okuruna yöneltti.

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla ortalığı birbirine katacak! Karınıza, kızınıza bakın! Bu gidiş nereye?

"KARINIZA, KIZINIZA BAKIN"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında, "Karınıza, kızınıza bakın, onlar Haacer’e mi benziyor, Meryem’e mi, Asiye’ye mi, Hatice’ye mi, Fatıma’ya mı, Aişe’ye mi benziyorlar. Kocalarınıza oğullarınıza bakın, onlar Yusuf’a mı benziyor, İsmail’e mi, bir Peygamber duruşu mu var duruşlarında. Yoksa boya küpüne batırılmış mankenlere mi benziyorlar. Sahi biz kimiz! Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, kullandıklarımız. Ekmeğiniz nasıl bir ekmek öyle. Bu gidiş nereye? Fe eyne tezhebu!? Hani “Kum fe enzir” emrinin muhatapları olarak ayağa kalkacak ve uyaracaktık." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla ortalığı birbirine katacak! Karınıza, kızınıza bakın! Bu gidiş nereye?Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla ortalığı birbirine katacak! Karınıza, kızınıza bakın! Bu gidiş nereye?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT