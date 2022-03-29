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Abdurrahman Dilipak zincirlerini kırıyor! "Helal sertifikaları benim için bir anlam ifade etmiyor"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında okurlarını şaşkına çevirdi. Helal sertifikalarının kendisi için bir anlam ifade etmediğini kaleme alan Yeni Akit yazarı, okurlarına "Dilipak, zincirlerini kırıyor" yorumu yaptırdı.

Abdurrahman Dilipak zincirlerini kırıyor! "Helal sertifikaları benim için bir anlam ifade etmiyor"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, her gün kaleme aldığı yazılarını okurlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Gündem başlıklarından dünya meselelerine, teknolojiden, bilime bir çok konuya değinen Yeni Akit yazarı, bu defa "Helal sertifikası" olan ürünlere olan inancını kaybettiğini dile getirdi. "Matruşka" başlığını verdiği yazısıyla okurlarını şaşkına çeviren Dilipak, yeni bir gündem yarattı.

Abdurrahman Dilipak zincirlerini kırıyor! Helal sertifikaları benim için bir anlam ifade etmiyor

"HELAL SERTİFİKASI ANLAM İFADE ETMİYOR"

İnsanlık için tehlike saçan ürün ve gıdaları sıralayan Abdurrahman Dilipak, "O ilaçlar, o deterjanlar, böcek kovucular, böcek öldürücüler, hormonlu gıdalar, kozmetikler birçok ürün zararlı. Paketlenmiş, uzun ömürlü gıdalardan uzak durun, fast foodlardan da. Yediklerimize, içtiklerimize, giydiklerimize, elimizde, çantamızda taşıdıklarımıza da dikkat edelim. Her taraf zehir dolu, o kadar çok sentetik malzeme, petrokimya ürünü kullanıyoruz ki.

Abdurrahman Dilipak zincirlerini kırıyor! Helal sertifikaları benim için bir anlam ifade etmiyor

Hayatımızı tepeden tırnağa gözden geçirme zamanı geldi ve geçiyor. Nedendir bilmiyorum, cemaat, ilahiyat, Diyanet susmaya devam ediyor. Artık o “Helal sertifikaları” da benim için bir anlam ifade etmiyor. Domuz haram da, domuzluklar ne oluyor peki!” ifadelerine yer vererek, sertifikaların güvenilirliğini kaybettiğini yazdı.

Abdurrahman Dilipak zincirlerini kırıyor! Helal sertifikaları benim için bir anlam ifade etmiyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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