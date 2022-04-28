Abdurrahman Dilipak'tan bayram öncesi korkutan kehanet! "Onlar, sizi hayvanlarınızı ve bitkilerinizi de hedef alabilirler artık. Sizi öldürebilirler, hasta da edebilirler"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderiler ve köşe yazısında sunduğu fikirleriyle, okurlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Din, siyaset, botanik ve dünya düzenine ilişkin birçok konu hakkında fikir sahibi olan Dilipak, bu defa Biohacker meselesine dikkat çekti. Biohackerların insanları öldürebileceğini söyleyen Dilipak, okurlarına uyarılarda bulundu.

"SİZİ ÖLDÜREBİLİRLER"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Eskiden hackerler vardı, artık BioHacker’ler de var. Unutmayın, onlar, sizi hayvanlarınızı ve bitkilerinizi de hedef alabilirler artık. Sizi öldürebilirler, hasta da edebilirler. Özellikle aşı olanlar için bu tehlike daha da büyük. mRNA grubundakilerin “m” özelliğine dışarıdan yeni mesajlar yüklenebilir. SinoVac ve türevlerinin içindeki “NanoTüp’ler patlatılabilir.

Bu PostReligions döneminde, tanrıyı tedavülden kaldırma ve insanın bilim ve teknoloji yoluyla tanrılaşabileceği iddiasındaki birileri, hakikatten bağımsız, artırılmış gerçeklik tarikine yönelince, vahyi unuttu ve adeta Post Pozitivist bir anlayışla ReelPolitik putuna arzı ihlas etmeye başladı. Bu yola sapanlar, bugünden kimerik bitki, hayvan ve insanlar üzerine bilimsel makalelerin ötesine geçip, bize sentetik et ikram etmek için kollarını sıvamış gözüküyorlar. Tapmam sizin taptığınız siber putlarınıza ve zaten siz de tapıcı değilsiniz benim taptığım Allah’a! Allah’ın belaları, ıslah edici pozuyla yeryüzünü, insanı ve nefsi ifsad eden birileri, (Allah’ın gazabı ve laneti onlara olsun) Ramazan’ın eşiğinde bizi neyle meşgul ediyorlar." ifadelerine yer verdi.