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Abdurrahman Dilipak'tan, Cihad Kısa ve Dokuz Eylül Üniversitesine tepki! "İlahiyatta bunlar oluyorsa, yazık!"

Cihad Kısa'nın, konferans konuşmasına bir tepki de gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan geldi. Kısa'yı ve görevli olduğu üniversiteyi eleştiren Dilipak, "İlahiyatta bunlar oluyorsa, yazık" ifadelerine yer verdi.

İhsan Şenocak ve Cübbeli Ahmet hocanın ardından, ünlü gazeteci Abdurrahman Dilipak da, Hazreti Meryem'e leke sürmeye oldukça açık bir konuşma gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Dekan Yardımcısı Cihad Kısa'ya tepki gösterdi. Ayrıca, Kısa'nın görevli olduğu üniversiteye de "İmam ne yaparsa cemaat ne yapmaz ki" diyerek atıfta bulundu.

Abdurrahman Dilipak'tan, Cihad Kısa ve Dokuz Eylül Üniversitesine tepki! İlahiyatta bunlar oluyorsa, yazık!

"BALIĞI GEÇTİK, TUZ DA KOMUŞSA EĞER"

Cihad Kısa isimli Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Hz. İsa'nın küçüklüğünde, annesi Hz. Meryem'e  "Sen de beni bırakıp bir yerlere gidiyordun" cümlelerini sarf ettiğini ve bunun altında başka bir mana yattığını söylemiş, öğrencisinin "Bu cümleler yalandır" itirazı üzerine "İşte orasını bilemem. Yani aslında, hani biz anlatıyoruz 'babasız doğdu, mabasız doğdu' da bir de o çocuğun dünyasından bakın babasız doğmaya. Bu, aslında bize anlatılmayan bir hikayedir." ifadelerini kullanmıştı. Bu iddialarıyla hem Meryem suresinin ayetlerini reddeden, hem de Hz. Meryem'i iffetsizlikle suçlayan Kısa'ya bir tepki de Abdurrahman Dilipak'tan geldi.

Abdurrahman Dilipak'tan, Cihad Kısa ve Dokuz Eylül Üniversitesine tepki! İlahiyatta bunlar oluyorsa, yazık!

Dilipak sosyal medya hesabından, Cihad Kısa'nın görevli olduğu üniversitenin geçmişte gerçekleştirdiği eylemi hatırlatarak, "Dokuz Eylül İlahiyatta Ahmet Taha Dalyan hoca, Saffet Köse hocayı konferansa davet etmiş, konferans iptal edilmiş ve daveti yapan "Usve-i Hasene kulübü" kapatılmış. İmam ne yaparsa cemaat ne yapmaz ki, İlahiyatta bunlar oluyorsa, yazık! Balığı geçtik, Tuz da komuşsa eğer" ifadelerini kullandı. Dilipak, Kısa'yı eleştirirken, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin de yaptığı yanlışı bir kez daha anımsattı.

Abdurrahman Dilipak'tan, Cihad Kısa ve Dokuz Eylül Üniversitesine tepki! İlahiyatta bunlar oluyorsa, yazık!

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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