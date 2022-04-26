Abdurrahman Dilipak'tan çocuğu dinden çıkan ailelere: "Din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki?"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında İslam dininden çıkan veya çıkmak isteyen gençlere yer verdi. Ailelere seslenen Dilipak, "Din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki?" ifadelerini kullanarak, okullarda verilen zorunlu din derslerinin doğru aktarılamadığını savundu.

"NE BEKLİYORDUNUZ?"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Gençler 'Deist oluyor' diyoruz da, bunların çoğu Deizm ne onu bilmez" düşüncesini dile getirdi. Dilipak, "Bu çocuklara din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki" ifadelerine yer verdi.

Dilipak yazısının devamında, "Kutsal olmayan şeylerin kutsalla özdeşleştirilmesi ile ilişkilendirilmesi sonuçta aynı kapıya çıkıyor. Futbolcu, futbol, ya da futbol takımı bile bir puta dönüştürülebiliyor. Parti, tarikat, dini, siyasi, ideolojik, politik, askeri kişiler, tarihi şahsiyetler ve hayali, esoterik varlıklar, cansız varlıklar, bir hayvan ya da ağaç, yıldızlar da İlah ve Rab ya da put edinilebilir. Maalesef bu hastalık bugün İslam dünyasını da kuşatmış durumda." ifadelerini kullandı.