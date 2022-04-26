Hadise'nin kaynanasıyla başı dertte! Mehmet Dinçerler'in annesiyle paylaşımı "Hadise yandın sen" dedirtti!Kadir Gecesi ile ilgili sözler, mesajlar 2022 | Hadisli, dualı, en güzel, kısa, uzun Kadir Gecesi tebrik mesajları resimliSüper Loto sonuçları 26 Nisan 2022 Salı| 26.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıNuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 25 Nisan- 1 Mayıs 2022 | Koç, hırsından vazgeç! İkizler, çok üzüleceksin!Son dakika: 26 Nisan 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSon dakika | Bakan Koca'dan kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırılması sonrası ilk açıklama: Çok yakında maskesiz hayata geçiyoruzMaske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Otobüslerde maske yasağı kalktı mı, takmak zorunlu mu?Ramazan bayramında Marmaray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Marmaray ücretsiz mi?Son dakika! Altın piyasaların uzmanı İslam Memiş'in babası hayatını kaybetti!Kapalı alanda maske zorunlu mu 2022? Kapalı alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Abdurrahman Dilipak'tan çocuğu dinden çıkan ailelere: "Din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki?"

Abdurrahman Dilipak'tan çocuğu dinden çıkan ailelere: "Din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki?"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında Deist olan gençler için ailelere "Ne bekliyordunuz?" sorusunu sordu.

Abdurrahman Dilipak'tan çocuğu dinden çıkan ailelere: "Din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki?"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında İslam dininden çıkan veya çıkmak isteyen gençlere yer verdi. Ailelere seslenen Dilipak, "Din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki?" ifadelerini kullanarak, okullarda verilen zorunlu din derslerinin doğru aktarılamadığını savundu.

Abdurrahman Dilipak'tan çocuğu Deist olan ailelere: Din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki?

"NE BEKLİYORDUNUZ?"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Gençler 'Deist oluyor' diyoruz da, bunların çoğu Deizm ne onu bilmez" düşüncesini dile getirdi. Dilipak, "Bu çocuklara din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan çocuğu Deist olan ailelere: Din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki?

Dilipak yazısının devamında, "Kutsal olmayan şeylerin kutsalla özdeşleştirilmesi ile ilişkilendirilmesi sonuçta aynı kapıya çıkıyor. Futbolcu, futbol, ya da futbol takımı bile bir puta dönüştürülebiliyor. Parti, tarikat, dini, siyasi, ideolojik, politik, askeri kişiler, tarihi şahsiyetler ve hayali, esoterik varlıklar, cansız varlıklar, bir hayvan ya da ağaç, yıldızlar da İlah ve Rab ya da put edinilebilir. Maalesef bu hastalık bugün İslam dünyasını da kuşatmış durumda." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak'tan çocuğu Deist olan ailelere: Din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT