Abdurrahman Dilipak'tan, çok konuşulacak İstanbul Sözleşmesi açıklaması: "Gelenek, din, ahlak gibi değerlerden soyutluyor, şeytani akılsızlık"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni ele aldı. Sosyal medya hesabından görüşlerini ve fikirlerini takipçilerine sunan Dilipak, bu defa kadınları ikiye böldü. Son zamanlarda gündemde var olması için gayret gösterilen İstanbul Sözleşmesi için "Şeytani akılsızlık" diyen Dilipak, "Gelenek, din, ahlak gibi değerlerden soyutluyor, şeytani akılsızlık" ifadelerini kullandı.

"ANNEYE, BABAYA, TEYZEYE, DAYIYA, HALAYA, AMCAYA AÇILMIŞ BİR SAVAŞTIR"

Abdurrahman Dilipak, "İstanbul Sözleşmesi ve Lanzorette ile FERDiyet akıl, irade ve gelenek, din, ahlak gibi değerlerden soyutlanarak bireyin yüceltilmesi aslında cemaate, cem olmaya, kadını-erkeği, anne-baba, dede-nine, kardeş, hala-teyze, amca ve dayıya açılmış bir savaştır. Bugün yaşanan cemaat düşmanlığının arkasında aslında bu şeytani akılsızlık var gibi" ifadelerine yer verdi.