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  3. Abdurrahman Dilipak'tan ev hanımlarına uyarı! "O robot süpürgeler katiliniz olabilir!"

Abdurrahman Dilipak'tan ev hanımlarına uyarı! "O robot süpürgeler katiliniz olabilir!"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında robot süpürge kullananları uyardı. Teknolojinin korkunç yönünü okurlarına sunan Dilipak, "O robot süpürgeler katiliniz olabilir" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan ev hanımlarına uyarı! "O robot süpürgeler katiliniz olabilir!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ev hanımlarına, çalışan kadınlara, eşine yardımcı olan erkeklere veya annesini yormak istemeyen evlatlara mesaj gönderdi. Yeni dünya düzeninde hiçbir ilim ve bilim çalışmalarına güvenmediğini dile getiren Dilipak, her şeyin artık çok daha korkunç bir boyuta taşındığını aktardı. Teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan robot süpürgeler için ise "O robot süpürgeler sizin katiliniz olabilir" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan ev hanımlarına uyarı! O robot süpürgeler katiliniz olabilir!

"KATİLİNİZ OLABİLİR"

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yazısında, "Evinizdeki wifiniz, cep telefonunuz, akıllı sistemler, o robot süpürgeniz katiliniz olabilir. Mikro dalga fırınlardan vazgeçmenin zamanı gelmedi mi?

O ilaçlar, o deterjanlar, böcek kovucular, böcek öldürücüler, hormonlu gıdalar, kozmetikler birçok ürün zararlı. Paketlenmiş, uzun ömürlü gıdalardan uzak durun, fast foodlardan da. Yediklerimize, içtiklerimize, giydiklerimize, elimizde, çantamızda taşıdıklarımıza da dikkat edelim. Her taraf zehir dolu, o kadar çok sentetik malzeme, petrokimya ürünü kullanıyoruz ki.

Abdurrahman Dilipak'tan ev hanımlarına uyarı! O robot süpürgeler katiliniz olabilir!

Hayatımızı tepeden tırnağa gözden geçirme zamanı geldi ve geçiyor. Nedendir bilmiyorum, cemaat, ilahiyat, Diyanet susmaya devam ediyor. Artık o “Helal sertifikaları” da benim için bir anlam ifade etmiyor.

Domuz haram da, domuzluklar ne oluyor peki!” ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan ev hanımlarına uyarı! O robot süpürgeler katiliniz olabilir!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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