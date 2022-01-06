Abdurrahman Dilipak'tan, FOX TV'nin Maske Kimsin Sen yarışmasına büyük tepki! "Şeytan yeryüzüne geri döndü"

FOX TV'nin yeni programı Maske Kimsin Sen, yayınlandığı ilk günden itibaren eleştirilerin hedefi olmuş, RTÜK'ün ise radarına yakalanmıştı. Yarışmada sergilenen kostümlerin, satanizm ve paganizmi temsil ettiğini düşünenler RTÜK'ün kararına destek vermiş, programın yayından kaldırılmasını talep etmişti. Son olarak, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, programı "Şeytan" ile bağdaştırarak, eleştiride bulundu.

"ŞEYTAN TEKRAR YERYÜZÜNE DÖNDÜ"

Yarışmada kullanılan kostümlerin, özellikle İllumunati sembollerini andırması, Dilipak'ın da dikkatinden kaçmadı. Şeytan unsurlarının çok fazla yer edindiği program için, "Şeytan meydan okuyor. Yeryüzüne geri dönüyor. Aslında zaten yeryüzündeydi ama bunu görünmeden yapıyordu." ifadelerini kullanan Dilipak, "Şeytan zaten ilk başlangıçta Hz. Adem'e yeryüzünde bir cennet ve ebedi hayat vadetmişti. Şimdi tekrar yeryüzüne döndü. Ademoğullarının, ahir zaman Peygamberinin (SAV) ümmeti olan topluluğuna yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vadediyor." şeklinde konuştu.