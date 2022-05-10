Abdurrahman Dilipak'tan İstanbul Sözleşmesi tavsiyesi! "Madem öyle o halde kaynana ve gelin yasası da çıkarın"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ne olan karşı duruşuyla son günlerde gündemde yer alıyor. Köşe yazısı ve sosyal medya hesabında paylaştığı fikirlerle yepyeni konular ele alan Dilipak, bu defa İstanbul Sözleşmesi için "Şimdi kadına şiddet konusunda yeni bir yasa çıkaracaksınız. Bu yasanın mantığı farklı. Erkek bu mantıkla “olağan suçlu, “potansiyel suçlu”. Bu algı yanlış" ifadelerine yer verdi.

GELİN KAYNANA YASASI

Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi konulu yazısında, "Şimdi kadına şiddet konusunda yeni bir yasa çıkaracaksınız.

Bu yasanın mantığı farklı. Erkek bu mantıkla “olağan suçlu, “potansiyel suçlu”. Bu algı yanlış.

Madem yasa çıkarınca bu sorun çözülecek, “Gelin-kaynana” yasası da çıkarın, elti-görümce-baldız” yasası da. Eşitlik olsun, damat-kayınpeder, ya da enişte-bacanak yasası da çıkaralım.

Sorun yok değil. Ama sorunun çözümü de bu değil. Cinayet suç, işkence, tehdit, hakaret de. Kural şu değil mi: “Haksızlık kimden gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı”.. Adil şahid olacaktık hani. Eşitlikten söz etmiyorum, zayıf olana karşı daha güçlü bir saldırı suçun şiddetini de cezasını da artırır elbette, ama bunu “cinsiyetçi” bir mantıkla yapamazsınız." ifadelerine yer verdi.