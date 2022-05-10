Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları hakkında yeni karar! Savcı tutuklama istediAfyonkarahisar'da feci kaza! Servis minibüsü, otomobille çarpıştı: 17 yaralıKarnı burnunda Demet Evgar'dan şaşkınlık yaratan şaman ritüeli! Göbeğine kınayla motifler çizdirdi, dilekler dilendi! "Mevlüt yapacak olsa nikahsız hamile kalmazdı"Zaman yolcusundan bilgi alan TikTok kullanıcısı şoke etti! Tarih vererek dünyanın başına gelecek felaketleri tek tek açıkladı!Abdurrahman Dilipak'tan İstanbul Sözleşmesi tavsiyesi! "Madem öyle o halde kaynana ve gelin yasası da çıkarın"Gelinim Mutfakta 10 Mayıs 2022 Salı puan durumu | 10 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Süleyman Soylu tanıttı İşte yerli pasaport ve sürücü belgeleriHande Sarıoğlu yaptıklarıyla hayranının ateşini yükseltti! Eline değdirerek "Seni daha çok titreteceğim" demesi hayrete düşürdü!İlişki terapisti Selin Karacehennem'e gelen 'yatak odası' sorusu şaşkınlık yarattı! "Kocam cinsel ilişkide beni geri çeviriyor"Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kalça dansıyla yürek hoplattı! Kıvraklığıyla dansözleri yerinden etti!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Abdurrahman Dilipak'tan İstanbul Sözleşmesi tavsiyesi! "Madem öyle o halde kaynana ve gelin yasası da çıkarın"

Abdurrahman Dilipak'tan İstanbul Sözleşmesi tavsiyesi! "Madem öyle o halde kaynana ve gelin yasası da çıkarın"

Abdurrahman Dilipak kaleme aldığı yeni yazısında İstanbul Sözleşmesine ek bir yasa daha getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Abdurrahman Dilipak'tan İstanbul Sözleşmesi tavsiyesi! "Madem öyle o halde kaynana ve gelin yasası da çıkarın"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ne olan karşı duruşuyla son günlerde gündemde yer alıyor. Köşe yazısı ve sosyal medya hesabında paylaştığı fikirlerle yepyeni konular ele alan Dilipak, bu defa İstanbul Sözleşmesi için "Şimdi kadına şiddet konusunda yeni bir yasa çıkaracaksınız. Bu yasanın mantığı farklı. Erkek bu mantıkla “olağan suçlu, “potansiyel suçlu”. Bu algı yanlış" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan İstanbul Sözleşmesi tavsiyesi! Madem öyle o halde kaynana ve gelin yasası da çıkarın

GELİN KAYNANA YASASI

Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi konulu yazısında, "Şimdi kadına şiddet konusunda yeni bir yasa çıkaracaksınız. 

Bu yasanın mantığı farklı. Erkek bu mantıkla “olağan suçlu, “potansiyel suçlu”. Bu algı yanlış. 

Madem yasa çıkarınca bu sorun çözülecek, “Gelin-kaynana” yasası da çıkarın, elti-görümce-baldız” yasası da. Eşitlik olsun, damat-kayınpeder, ya da enişte-bacanak yasası da çıkaralım.

Abdurrahman Dilipak'tan İstanbul Sözleşmesi tavsiyesi! Madem öyle o halde kaynana ve gelin yasası da çıkarın

Sorun yok değil. Ama sorunun çözümü de bu değil. Cinayet suç, işkence, tehdit, hakaret de. Kural şu değil mi: “Haksızlık kimden gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı”.. Adil şahid olacaktık hani. Eşitlikten söz etmiyorum, zayıf olana karşı daha güçlü bir saldırı suçun şiddetini de cezasını da artırır elbette, ama bunu “cinsiyetçi” bir mantıkla yapamazsınız." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan İstanbul Sözleşmesi tavsiyesi! Madem öyle o halde kaynana ve gelin yasası da çıkarın

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT