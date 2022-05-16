Abdurrahman Dilipak'tan kalpleri yerinden çıkaracak açıklama! "Hapı yuttuk! Bizi yemlemişler!"

Son zamanlarda okuyucularına aktardığı bilgi ve fikirlerle ön planda olan Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Her sabah paylaştığı köşe yazılarıyla haber manşetlerine konu olan Dilipak, bu defa, insanlığın aldatıldığını söyledi. Okuyucuyu hayrete düşüren yazının detaylarında pandemi sürecine de yer verildi.

"HAPI YUTTUK"

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında "Hapı yuttuk! Hapı yutturdular pandemi mandemi hikayesine. Hepsi bir yalandı.

Oltayı yutan balık yem istemez” diye bir söz de vardır. Bizi “yemlemişler”. Sazan gibi her şeye atlayınca balık gibi de işte böyle avlarlar. Onlar avcı biz avız onlar için. Bakın AET oltasını yuttuk, nereye çekerlerse oraya gidiyoruz. Celladımıza övgüler diziyoruz. “Hayır” diyemiyoruz hiçbir şeye. CEDAW diyorlar, İstanbul sözleşmesi, Lanzarote, hayvan hakları, pandemi, maske, mesafe, PCR ne derlerse “evet”.

Birileri sanki bizi ipnoz etmiş.. Ya da beyinlerine chip takmışlar ve biyonik robotlara döndürmüşler. " ifadelerini kullandı.