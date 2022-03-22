Abdurrahman Dilipak'tan korkunç gözlem! "Dünya hiçbir döneminde böyle bir kitlesel tehditle karşılaşmadı!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısıyla korkunç bir gözleme yer verdi. Okuyucularını bilgilendirme amaçlı sunduğu yazılarla gündeme yön veren Dilipak, son olarak Mart ayının ölümcül olduğunu kaleme almış, vatandaşı temkinli olma hususunda uyarmıştı. Bu defa yeni dünya düzenin büyük bir kitlesel tehditle karşılaştığını anlatan ünlü yazar, insanlığı birlik olmaya davet etti.

KİTLESEL TEHDİT

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında; dünyanın hiçbir dönemde böylesi tehditlere maruz kalmadığını belirterek, "Dünya, tarihin hiçbir döneminde bu kadar büyük bir kitlesel tehditle karşı karşıya kalmadı.

Batı uygarlığı, dünyada yaşayan dört büyük ırktan birini yok etti, birini köleleştirdi, birini sömürdü yetmedi. Kendi içinde bu mirası paylaşamadığı için yüzyıl savaştı yetmedi. Bugüne gelirken, kapitalizm, komünizm ve faşizm uğruna yüz milyonlarca insan hayatını kaybetti. Dünya savaşları yaşadık. Sağ-sol diye aynı ülkenin çocukları birbirini öldürdü. Yetmedi, işçi-patron, kadın-erkek, Türk-Kürt kavgaları ile bugünlere geldik. Bu bugün de Globalizm adına tarihin en büyük katliamına hazırlanıyorlar.

Bu lanetli tehdide karşı, dünyanın bütün erdemli insanları birleşiniz. Kandırıldık, bunu görelim.

Böyle bir tarih yoktu.

Dünya gerçekleri bize anlatıldığı gibi değildi. Vaad edilen gelecek de gerçek değildi.

Düşünelim: Doğduğumuz ana babayı, doğduğumuz zamanı, toprağı, derimizin rengini ve cinsiyetimizi biz seçmedik. Bundan dolayı da üstün ya da geri olamayız. Gelin haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı olalım.

Bütün insanlığın hayrına olmayan bir çözüm önerisi bizim önerimiz olmamalı. Adalet olmadan barış, teslimiyettir. Adalet yoksa barış da yok. Adalet ve barış yoksa hiçbir özgürlük güvende değildir." ifadelerine yer verdi.