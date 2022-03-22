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Abdurrahman Dilipak'tan korkunç gözlem! "Dünya hiçbir döneminde böyle bir kitlesel tehditle karşılaşmadı!"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında dünyanın büyük bir kitlesel tehditle karşı karşıya geldiğini yazdı. Okuyucuların tüyleri ürperirken, ünlü yazar insanlığı birlik olmaya davet etti.

Abdurrahman Dilipak'tan korkunç gözlem! "Dünya hiçbir döneminde böyle bir kitlesel tehditle karşılaşmadı!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısıyla korkunç bir gözleme yer verdi. Okuyucularını bilgilendirme amaçlı sunduğu yazılarla gündeme yön veren Dilipak, son olarak Mart ayının ölümcül olduğunu kaleme almış, vatandaşı temkinli olma hususunda uyarmıştı. Bu defa yeni dünya düzenin büyük bir kitlesel tehditle karşılaştığını anlatan ünlü yazar, insanlığı birlik olmaya davet etti.

Abdurrahman Dilipak'tan korkunç gözlem! Dünya hiçbir döneminde böyle bir kitlesel tehditle karşılaşmadı!

KİTLESEL TEHDİT

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında; dünyanın hiçbir dönemde böylesi tehditlere maruz kalmadığını belirterek, "Dünya, tarihin hiçbir döneminde bu kadar büyük bir kitlesel tehditle karşı karşıya kalmadı.

Batı uygarlığı, dünyada yaşayan dört büyük ırktan birini yok etti, birini köleleştirdi, birini sömürdü yetmedi. Kendi içinde bu mirası paylaşamadığı için yüzyıl savaştı yetmedi. Bugüne gelirken, kapitalizm, komünizm ve faşizm uğruna yüz milyonlarca insan hayatını kaybetti. Dünya savaşları yaşadık. Sağ-sol diye aynı ülkenin çocukları birbirini öldürdü. Yetmedi, işçi-patron, kadın-erkek, Türk-Kürt kavgaları ile bugünlere geldik. Bu bugün de Globalizm adına tarihin en büyük katliamına hazırlanıyorlar.

Abdurrahman Dilipak'tan korkunç gözlem! Dünya hiçbir döneminde böyle bir kitlesel tehditle karşılaşmadı!

Bu lanetli tehdide karşı, dünyanın bütün erdemli insanları birleşiniz. Kandırıldık, bunu görelim. 

Böyle bir tarih yoktu. 

Dünya gerçekleri bize anlatıldığı gibi değildi. Vaad edilen gelecek de gerçek değildi. 

Düşünelim: Doğduğumuz ana babayı, doğduğumuz zamanı, toprağı, derimizin rengini ve cinsiyetimizi biz seçmedik. Bundan dolayı da üstün ya da geri olamayız. Gelin haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı olalım.

Bütün insanlığın hayrına olmayan bir çözüm önerisi bizim önerimiz olmamalı. Adalet olmadan barış, teslimiyettir. Adalet yoksa barış da yok. Adalet ve barış yoksa hiçbir özgürlük güvende değildir." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan korkunç gözlem! Dünya hiçbir döneminde böyle bir kitlesel tehditle karşılaşmadı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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