Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"

Abdurrahman Dilipak, TV100'e verdiği deprem röportajının detaylarını, sabah paylaştığı köşe yazısında aktardı. "Bekleyin ve görün olacakları" diyen Dilipak, okurlarını korkuttu.

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Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son günlerde yayımladığı yazılarla tepki çeken Dilipak, bu defa TV100 ekranlarında verdiği deprem röportajıyla çok sayıda kişinin hedefi oldu. Kendisine gelen tepkilere açıklık getirmek isteyen ünlü yazar, açıklamalarının detaylarını köşe yazısında anlattı.

Abdurrahman Dilipak'tan korkutan Deprem açıklaması: Bekleyin ve görün olacakları!

"BEKLEYİN VE GÖRÜN OLACAKLARI"

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında "TV100’de İstanbul depremi ile ilgilisi söylediklerime toplumun farklı kesimlerinden farklı tepkiler geldi.

Bu sıcak ilgi önemli. Bu ilgiyi doğru bilgi ile temellendirmek ve bir sorumluluk bilincine dönüştürmek gerek. Bunun için konuyu biraz daha açmam, açıklamam doğru olacaktır.

Tuzla’dan Çanakkale’ye 450 km. Düzce’den İzmit’e, yani Sakarya hattı 118 km.

İstanbul’un nüfusu 16+5 milyon. Yani 21 milyon. 5 milyon, kimi günübirlik çevre illerden ve Avrupa’dan gelip, Asya’ya doğru, hava, kara, demir, deniz yoluyla giden insan var.

Abdurrahman Dilipak'tan korkutan Deprem açıklaması: Bekleyin ve görün olacakları!

İstanbul’da 9 yaş altı çocuk sayısı 2.200.000’i bulurken bunların genel nüfusa oranı % 13.90. Bunun da % 6.55’i 4 yaş altını oluşturuyor. Öte yandan, 70 yaş üstü 2.750.00’yi bulmaktadır. Bunlar da % 18.59’una tekabül etmektedir. 670 bin 756 da engellimiz var. İstanbul’da 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiği biliniyor. Aslında kaçak, yerli ve yabancı aranan kişi ve çalışanlar, nezarette tutulanlarla bu sayı 1,5 milyona yaklaşmaktadır. Yine aynı şekilde, Türkiye genelinde 300 bine yakın hükümlü ve tutuklu var. Bunların 25.000’e yakını Silivri’de olmak üzere yaklaşık üçte biri İstanbul’da bulunmaktadır.

İstanbul’da yatak sayısı, konaklama tesisi ve otellerde yatak kapasitesi 250.000’e yaklaşmaktadır. Buna öğrenci yurtları dâhil değil, öğretmenevi, hakimler evi gibi misafirhane ve pansiyonlar dahildir.

Sakarya depremi 17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana geldi ve 45 saniye sürdü. 1999’da Sakarya’nın nüfusu 700.000 civarında idi. Öte yandan, depremde mal ve can kaybı, depremin şiddeti kadar, ayı, günü, saati açısından da önemli. İşin ekonomik maliyeti ayrı bir konu.

Abdurrahman Dilipak'tan korkutan Deprem açıklaması: Bekleyin ve görün olacakları!

En kötü senaryo olarak şöyle bir model üzerinden bakalım olaya: İstanbul depremi Tuzla’dan Çanakkale’ye bir defada kırılacaksa bu 7.8’lik bir deprem üretebilir. İki defada kırılacaksa, bu 7.6-7.4 olabilir, 3 bölümde kırılacaksa bu 7.4, 7.2, 7 gibi olabilir.

Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar. O zaman bekleyin. Bekleyin ve görün olacakları" ifadelerine yer verdi.

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