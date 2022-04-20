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  3. Abdurrahman Dilipak'tan LGBT açıklaması: “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım”

Abdurrahman Dilipak'tan LGBT açıklaması: “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım”

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım” ifadelerine yer vererek, cinsiyetsizliği ele aldı.

Abdurrahman Dilipak'tan LGBT açıklaması: “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım”

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, toplumsal cinsiyet üzerine yazdığı yazısında Metaverse'den, LGBT topluluğuna kadar bir çok konuyu ele aldı. “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım” diyen Dilipak, “Toplumsal cinsiyet tartışması, iki kelimeden ibaret her hangi bir kavram değil." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak'tan LGBT açıklaması: İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım

"GLOBAL DECCALİYET"

LGBTIQ+ topluluğunun ilişkiler ağı içinde eşitli ya da adalet olup olmayacağı sorununun meşru bir anlayış ürünü olmadığını savunan Abdurrahman Dilipak, "GENDER, GECOM, NeuraLink, SİBORG, AVATAR, KLONOİD KİMERA deyip geçmeyin, cinsiyet değil, İNSAN sorun bu Global Deccaliyet topluluğu için. Burada temel sorun, cinsiyetin ve rollerin toplum tarafından belirlenebileceği iddiasıdır. Toplumu oluşturan unsurlar, kendi cemaati içinde sorunu inanç, uzlaşı, hukuk ve gelenek içinde MEŞRU zeminde oluşturabilirler." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan LGBT açıklaması: İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ımAbdurrahman Dilipak'tan LGBT açıklaması: İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım

Bölge Gündem Editör Ekibi
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