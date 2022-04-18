Esra Ezmeci’ye iğrenç itiraf! “Eşimin arabasında kullanılmış ped ve don gördüm annem düşürmüş dedi inanmalı mıyım?”Amina Muaddi aldatmayı yalanlamıştı! Rihanna ve ASAP Rocky'nin son hamlesi şaşkına uğrattı!Ziraat Türkiye yarı final: Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Okullarda maske yasağı kalktı mı 2022? Maske takma zorunluluğu kalktı mı 2022?Ziraat Türkiye yarı final: Trabzonspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?AK Partili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayında rezil etti! Öğrenciye yok, kendisine var: "Kendi oturacağı köşke 20 milyon TL harcamış"Cumhurbaşkanının iftarına katılan Demet Akalın'dan olay yaratacak açıklama! "Kimse cesaret edemedi"Abdurrahman Dilipak'tan Metaverse hakikati: "Şeytan ilk insana yer yüzünde cennet vaat etmişti, bu defa Metaverse'da yaşam vaat ediliyor, ağır bedel ödenecek!"Ayak fetişi olduğunu itiraf eden Gonca Vuslateri'nin seks açıklamaları çok konuşulacak! Eşcinsellik yanıtı akılları karıştırdı!Batı ülkesinde korkunç provokasyon! İsveç’te Kur’an-ı Kerim yaktılar!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Abdurrahman Dilipak'tan Metaverse hakikati: "Şeytan ilk insana yer yüzünde cennet vaat etmişti, bu defa Metaverse'da yaşam vaat ediliyor, ağır bedel ödenecek!"

Abdurrahman Dilipak'tan Metaverse hakikati: "Şeytan ilk insana yer yüzünde cennet vaat etmişti, bu defa Metaverse'da yaşam vaat ediliyor, ağır bedel ödenecek!"

Abdurrahman Dilipak, Metaverse'ün tehlikeli boyutlarını dinleyicisine aktardı. Şeytanın vaatleriyle proje detaylarını bağdaştıran Dilipak, "Şeytan aynı şeytan" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan Metaverse hakikati: "Şeytan ilk insana yer yüzünde cennet vaat etmişti, bu defa Metaverse'da yaşam vaat ediliyor, ağır bedel ödenecek!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Metaverse gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.  "Şeytan ilk insana yer yüzünde cennet vaat etmişti, şeytan aynı şeytan bu defa Metaverse'da yaşam vaat ediliyor" diyen Dilipak, dinleyicilerine uyarıda bulundu. Sanal dünyanın tehlikeli boyutuna da dikkat çeken ünlü yazar, "Çok ağır bedeller ödenecek" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak'tan Metaverse hakikati: Şeytan ilk insana yer yüzünde cennet vaat etmişti, bu defa Metaverse'da yaşam vaat ediliyor, ağır bedel ödenecek!

"BU TEHLİKELİ BİR SÜREÇ"

Metaverse'ün yanı sıra, bilim adı altında insanoğlunun sömürüleceğine dikkat çeken Dilipak, "Bu çok tehlikeli bir süreç. İnsanların vücuduna nanotüp yerleştirilmişse, ki buna dair laboratuvar örnekleri var. Yarın farklı bir komutla kurşun sıkmaya gerek kalmayacak. Bütün insan ve hayvanlar tek bir tuşla resetlenebilir, tüm bildikleriniz silinebilir, yönetilebilirsiniz.." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan Metaverse hakikati: Şeytan ilk insana yer yüzünde cennet vaat etmişti, bu defa Metaverse'da yaşam vaat ediliyor, ağır bedel ödenecek!Abdurrahman Dilipak'tan Metaverse hakikati: Şeytan ilk insana yer yüzünde cennet vaat etmişti, bu defa Metaverse'da yaşam vaat ediliyor, ağır bedel ödenecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT