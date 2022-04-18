Abdurrahman Dilipak'tan Metaverse hakikati: "Şeytan ilk insana yer yüzünde cennet vaat etmişti, bu defa Metaverse'da yaşam vaat ediliyor, ağır bedel ödenecek!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Metaverse gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. "Şeytan ilk insana yer yüzünde cennet vaat etmişti, şeytan aynı şeytan bu defa Metaverse'da yaşam vaat ediliyor" diyen Dilipak, dinleyicilerine uyarıda bulundu. Sanal dünyanın tehlikeli boyutuna da dikkat çeken ünlü yazar, "Çok ağır bedeller ödenecek" ifadelerini kullandı.

"BU TEHLİKELİ BİR SÜREÇ"

Metaverse'ün yanı sıra, bilim adı altında insanoğlunun sömürüleceğine dikkat çeken Dilipak, "Bu çok tehlikeli bir süreç. İnsanların vücuduna nanotüp yerleştirilmişse, ki buna dair laboratuvar örnekleri var. Yarın farklı bir komutla kurşun sıkmaya gerek kalmayacak. Bütün insan ve hayvanlar tek bir tuşla resetlenebilir, tüm bildikleriniz silinebilir, yönetilebilirsiniz.." ifadelerine yer verdi.