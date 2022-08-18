Abdurrahman Dilipak'tan nokta atışı! “Gençler artık evlenmiyor, seviyeli birliktelik diye bir şey icat ettiler!"

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabında okurlarına faydalı bilgiler sunmaya devam ediyor. Ünlü yazar özellikle son dönemdeki çıkışlarıyla sosyal medyada tepki görse de yazılarını milyonlarca kişiye iletmeye devam ediyor. Son olarak aile değerlerine ilişkin yazısında gençlerin artık yuva kurmadıklarını söyleyen Dilipak, “Seviyeli birliktelik diye bir şey icat ettiler" ifadelerini kullandı.

"SEVİYELİ BİRLİKTELİK"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında "Aile çözüldü, dağılıyor” değil, artık kurulamıyor bile. Gençler evlenmiyor. “Seviyeli birliktelik” diye bir şey icad ettiler.

Kimi “Muta nikahı” diye bir yol buldu, kimi “Dini nikah” diye bir gizli evlilik yapma peşinde.

Zaten evlenme yaşı çok yükseldi. Kadın-erkek çalışıyor, o zaman çocuk istemiyorlar, köpekle idare ediyorlar. Devam eden evliliklerin mutluluk katsayısı çok düşük. Bu evlilikler aslında kahır yükü!

Kimi boşanabilirse boşanıyor.

Boşanmak da ayrı bir dert. Kadın da, erkek de, çocuklar da, her iki tarafın aileleri de zarar görüyor bu işten. Kimi psikolojik yardım alıyor, kimi intihar eğilimi içinde alkole vuruyor.

CEDAW, İstanbul Sözleşmesi, Lanzarotte derken bulduk belamızı. Birileri kadın hakları filan derken anaları ağlattılar. Kadının kocası var, erkek evladı var, kardeşi var. Erkeğin anası, karısı, bacısı var. Aile içine bu fitneyi sokanların Allah belasını verir. Veriyor da zaten. Madem cinsiyetçi bir akılsızlıkla, “toplumsal cinsiyet” diye şeytani bir plana kanıp, onun için kadını erkeğe karşı korumak için seferber oldunuz, hadi bir yasa da “gelin-kaynana kavgası için yasa çıkarın” da göreyim sizi. İsterseniz “elti-görümce yasası” da çıkarın. Ama önce karar verin; din, ahlak, gelenekten bağımsız bu biREY’leri nasıl zabtedeceksiniz. Artık anne-baba, dede-nine, amca-dayı, hala-teyze, enişte, bacanak, kayınbirader yok, ebevenyn var, birtakım akraba BİREY’ler var. GENDER’i kimlik kartlarına yazdılar. Kadın-erkek yok ki artık. Yeni dünya düzenine göre “Tanrı ve para ile birlikte biyolojik cinsiyet de tedavülden kaldırılacak”. ifadelerine yer verdi.