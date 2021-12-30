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  3. Abdurrahman Dilipak'tan olay olacak dolar yorumu: "Doları çıkaran da düşüren de Allah'tır"

Abdurrahman Dilipak'tan olay olacak dolar yorumu: "Doları çıkaran da düşüren de Allah'tır"

Döviz kurlarında görülen hareketlilik vatandaşta "dolar yeniden yükselir mi?" sorularını gündeme getirirken, Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken dolar açıklaması geldi.

Abdurrahman Dilipak'tan olay olacak dolar yorumu: "Doları çıkaran da düşüren de Allah'tır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, manifesto niteliğindeki konuşmasının ardından deyim yerindeyse yere çakılan dolar, son günlerde yükselişe geçti. Vatandaşlara yeniden "dolar yükselir mi?" sorusunu sorduran kur hareketliliğine ilişkin, Yeni Akit yazarlarından Abdurrahman Dilipak'tan çarpıcı açıklamalar geldi. "Doları çıkan da düşüren de Allah'tır" diyen Dilipak, bu yorumuyla gündem oldu.

Abdurrahman Dilipak'tan olay olacak dolar yorumu: Doları çıkaran da düşüren de Allah'tır

"O ŞEYLERİ YAPTIRAN ALLAH'TIR"

Doların 12 zincirini kırması, Dilipak'ı harekete geçirdi. Sosyal medya hesabında "Dolar 12, Euro 13 bariyerini aştı. Umarım bir çözüm yolu bulmuşlardır. Bu doları çıkaran da düşüren de Allah'tır! Her şey Allah'ın iradesi içindedir" diyen Dilipak, "Biz onun rızasına yönelmemiz gerek. Yoksa ABD'ye de, İsraile de, Şi'ye de, Elon Musk'a da o şeyleri yaptıran Allah'tır" cümleleriyle dikkat çekti.

Abdurrahman Dilipak'tan olay olacak dolar yorumu: Doları çıkaran da düşüren de Allah'tırAbdurrahman Dilipak'tan olay olacak dolar yorumu: Doları çıkaran da düşüren de Allah'tır

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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