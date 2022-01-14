Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken paylaşım: Bu iş uzarsa sonu mahkemede biter!

Paris İdari Mahkemesi, kentte 31 Aralık’ta yürürlüğe giren dışarıda maske takmayı zorunlu kılan valilik kararnamesini askıya aldı.

Kararnamenin askıya alınmasını talep eden avukat Jean-Baptışte Soufron, dışarda maske takmak konusunda yaptığı açıklamada “Ne gerekli ne de kesinlikle orantılı olduğu için mahkeme kararnameyi askıya almak istedi” ifadelerini kullandı.

Versailles Mahkemesi, Yvelines bölgesi için benzer bir kararnameyi askıya almıştı. Mahkeme açık havada zorunlu maske takmanın ‘bireysel özgürlüğe aşırı, orantısız ve uygunsuz bir saldırı’ olduğunu söylemişti.

"ÖZÜR DİLEYİN"

Gazeteci, yazar Abdurrahman Dilipak konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Dilipak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Paris'te maske kullanılmasına son verilmiş. Aşıyı da maskeyi de Pcr'ı da kaldırın ve özür dileyin. Bu iş uzarsa sonu mahkemede biter."