Abdurrahman Dilipak'tan Rusya- Ukrayna savaşı yorumu: "Yalan söylüyorlar."Balıkesirspor 1- 5 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Maç sonucuİttifak Holding Konyaspor 3– 0 Göztepe | Maç sonucu, özetiAlanyaspor 2–1 Çaykur Rizespor | Maç sonucuİftarı bu besinlerle açan yaşadı! Hem sünnet, hem de çok sağlıklı!Seda Güven’den müjdeli haber! İkinci kez anne oluyorPendikspor kendi evinde kendi şampiyonluğunu ilan etti!İETT şoförüne saldıran Burak Yörük’ten şaşırtan açıklama: “Beni camdan içeri çekti”Alpay Özalan ve Melih Gökçek, İHA ve SİHA'ları küçümseyen Levent Gültekin'e haddini bildirdiler!Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu! Eşi Kadir Doğulu ile ekranlara dönüyor
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Abdurrahman Dilipak'tan Rusya- Ukrayna savaşı yorumu: "Yalan söylüyorlar."

Abdurrahman Dilipak'tan Rusya- Ukrayna savaşı yorumu: "Yalan söylüyorlar."

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın yalandan ibaret olduğunu savundu.

Abdurrahman Dilipak'tan Rusya- Ukrayna savaşı yorumu: "Yalan söylüyorlar."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, pandemi döneminde koronavirüse inanmayışıyla akıllarda yer etmişti. Koronavirüs için geliştirilen aşıların da güvenilir olmadığına vurgu yapan Dilipak, bu defa dünyayı yöneten 5'linin yeni bir planı olduğunu savundu. "Önce koronavirüsü ortaya çıkardılar şimdi savaşı" diyen Dilipak, "Rusya- Ukrayna savaşı diyorlar... Yalan söylüyorlar" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan Rusya- Ukrayna savaşı yorumu: Yalan söylüyorlar.

"YALAN SÖYLÜYORLAR"

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında, "Bize Rusya ile Ukrayna savaşıyor diyorlar. Yalan söylüyorlar. Pandemi bitti, pandomi başladı. Bir palyaçonun başkomutan sıfatı ile başlattığı bir süreç yaşanıyor. 

Abdurrahman Dilipak'tan Rusya- Ukrayna savaşı yorumu: Yalan söylüyorlar.

Ukrayna krizi, aslında bu 5’li çetenin birlikte, öteki ülkelere karşı CoVID örneğinde olduğu gibi farklı bir Global savaşa dönüşmüş durumda. Ukrayna’da bu büyük savaşı perdeleyen başka bir örtülü vekalet savaşı yaşanıyor." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan Rusya- Ukrayna savaşı yorumu: Yalan söylüyorlar.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT