Abdurrahman Dilipak'tan Rusya- Ukrayna savaşı yorumu: "Yalan söylüyorlar."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, pandemi döneminde koronavirüse inanmayışıyla akıllarda yer etmişti. Koronavirüs için geliştirilen aşıların da güvenilir olmadığına vurgu yapan Dilipak, bu defa dünyayı yöneten 5'linin yeni bir planı olduğunu savundu. "Önce koronavirüsü ortaya çıkardılar şimdi savaşı" diyen Dilipak, "Rusya- Ukrayna savaşı diyorlar... Yalan söylüyorlar" ifadelerine yer verdi.

"YALAN SÖYLÜYORLAR"

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında, "Bize Rusya ile Ukrayna savaşıyor diyorlar. Yalan söylüyorlar. Pandemi bitti, pandomi başladı. Bir palyaçonun başkomutan sıfatı ile başlattığı bir süreç yaşanıyor.

Ukrayna krizi, aslında bu 5’li çetenin birlikte, öteki ülkelere karşı CoVID örneğinde olduğu gibi farklı bir Global savaşa dönüşmüş durumda. Ukrayna’da bu büyük savaşı perdeleyen başka bir örtülü vekalet savaşı yaşanıyor." ifadelerine yer verdi.