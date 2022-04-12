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  3. Abdurrahman Dilipak'tan, şampanya patlatan tesettürlü kızlara: "İyice zıvanadan çıktılar!"

Abdurrahman Dilipak'tan, şampanya patlatan tesettürlü kızlara: "İyice zıvanadan çıktılar!"

Geçtiğimiz gün sosyal medyada tepki çeken tesettürlü genç kızların şampanyalı partisine, yazar Abdurrahman Dilipak'tan tepki geldi. "Benzemeye çalıştıklarıyla haşrolurlar" diyen Dilipak, görüntülere sessiz kalamadı.

Abdurrahman Dilipak'tan, şampanya patlatan tesettürlü kızlara: "İyice zıvanadan çıktılar!"

Sosyal medya üzerinden viral olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz gün bir bekarlığa veda organizasyonunda, tesettürlü genç kızların şampanya patlattığı görüldü. Kendi aralarında yat turu düzenleyen gençlere çok sayıda tepki gelirken, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da izledikleri karşısında sessiz kalamadı. "İyice zıvanadan çıktılar" diyen Dilipak, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.

Abdurrahman Dilipak'tan, şampanya patlatan tesettürlü kızlara: İyice zıvanadan çıktılar!

"İYİCE ZIVANADAN ÇIKTILAR"

Abdurrahman Dilipak, yatta şampanyalı bekarlığa veda düzenleyen tesettürlü genç kızları paylaşarak, "Eskiden yok idi, iş bu tipler yeni çıktı.. Zıvanadan çıktılar, kime benzemeye çalışıyorlar dersiniz. Benzemeye çalıştıkları ile haşrolurlar" ifadelerini kullandı. Dilipak'ın paylaşımına çok sayıda yanıt gelirken "Maşallah hiçbir şeyden eksik kalmıyorlar" yorumu dikkat çekti.

Abdurrahman Dilipak'tan, şampanya patlatan tesettürlü kızlara: İyice zıvanadan çıktılar!Abdurrahman Dilipak'tan, şampanya patlatan tesettürlü kızlara: İyice zıvanadan çıktılar!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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