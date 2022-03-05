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  3. Abdurrahman Dilipak'tan, şaşırtan "Gazoz" açıklaması! "Kadınlar cinselliklerini dışa vuruyor! Ahlakınızı da sağlığınızı da bozuyor!"

Abdurrahman Dilipak'tan, şaşırtan "Gazoz" açıklaması! "Kadınlar cinselliklerini dışa vuruyor! Ahlakınızı da sağlığınızı da bozuyor!"

Abdurrahman Dilipak, kadın ve erkek bireyleri gazoz veya asitli içecek içmemeleri hususunda uyardı. Bahsi geçen içecekler için "Besmeleyle şarap içilmez" diyen Dilipak, peş peşe açıklamalarıyla dinleyenleri şaşkına çevirdi.

Abdurrahman Dilipak'tan, şaşırtan "Gazoz" açıklaması! "Kadınlar cinselliklerini dışa vuruyor! Ahlakınızı da sağlığınızı da bozuyor!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bir konferansında anlattığı bilgileri, sosyal medyada bulunan takipçileriyle de paylaştı. Dilipak'ın açıklamalarını izleyenler şaşkına dönerken, verdiği bilgilerin keskinliği dikkat çekti. Paketli gıdaların insanoğluna ilerleyen zamanlarda acımayacağını ve birçok hastalığı beraberinde getireceğine dikkat çeken ünlü yazar, kadın ve erkek bireyleri de gazoz gibi asitli içecekleri içmemeleri hususunda uyardı. Dilipak, "Besmeleyle şarap içilmez, östrojen salgılıyor bu içecekler. Böylelikle kadınlarda cinsellik dışa vuruyor" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan, şaşırtan Gazoz açıklaması! Kadınlar cinselliklerini dışa vuruyor! Ahlakınızı da sağlığınızı da bozuyor!

"DOMUZ ETİ YEMEKLE EŞ DEĞER"

Paketli gıdaların zararlarına değindiği konuşmasında, gazlı içeceklerin de bazı sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Dilipak, "Bunlar haram olmasa da, yine de İslam'ın hoş göreceği içecekler değildir. Bunların içerisinde Lesitin var, bu madde vücudunuza girdiği an domuz eti yemiş gibi olursunuz. Östrojen de sağladığı için, kadınlar cinselliklerini dışa vuracak, erkekler de kadın gibi davranacak." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan, şaşırtan Gazoz açıklaması! Kadınlar cinselliklerini dışa vuruyor! Ahlakınızı da sağlığınızı da bozuyor!Abdurrahman Dilipak'tan, şaşırtan Gazoz açıklaması! Kadınlar cinselliklerini dışa vuruyor! Ahlakınızı da sağlığınızı da bozuyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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