Abdurrahman Dilipak'tan tüy ürperten açıklamalar! "Görünen o ki dünyayı büyük bir bela bekliyor, insanlar tövbe edip..."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında, Dünya'yı bekleyen siber savaşın ayrıntılarına yer verdi. Yaşanacak olan modern savaşı okuyucularına aktaran Dilipak, "Mesela, RF ve Laser’ler bu savaşta en dikkat çekici silahlar olacak. Tabii bütün bunlar onların planı. Onların bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı var ve galib olacak O’dur. La galibe illallah! Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir. " görüşünü savundu.

"İNSANLAR TÖVBE EDİP..."

Yaşanacak olan savaşların, bilinen savaşların çok ötesinde olduğunu söyleyen Dilipak, dünyayı büyük bir bela beklediğine dikkat çekti. Dilipak yazısında, "Görünen o ki dünyayı büyük bir bela bekliyor. İnsanlar sabırlı değil, tövbe edip kendi eleştirilerini yapıp, kendilerini dönüştürmek konusunda çok da istekli değiller. O zaman her halûkârda büyük bir bedel ödenecek..." ifadelerine yer verdi.