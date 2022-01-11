Abdurrahman Dilipak'tan yeni "kenevir" açıklaması! "Kenevirin ne olduğunu bilseniz, devlet temin etse, bedava versin dersiniz"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz yıllarda yaptığı kenevir açıklamasıyla, gündemde deprem etkisi yaratmıştı. Dilipak, yine aynı konuya dikkat çekti ve kenevirin faydası olduğunu iddia ederek, "Kenevirin ne olduğunu bilseniz, boş arazisi olup da kenevir ekmeyen herkese ceza verilsin derdiniz" ifadelerini kullandı. Akit yazarı, yeniden eleştirilerin odak noktası olmaya zemin hazırladı.

"DEVLET TEMİN ETSİN, BEDAVA YERSİNİZ"

Kenevirin her şeyine muhtacız diyen Dilipak, gündem yaratacak yeni açıklamalara yer verdi. Sosyal medya hesabında bahsi geçen bitkinin faydasına değinen Dilipak, "Kenevirin ne olduğunu bilseniz, boş arazisi olup da Kenevir ekmeyen herkese ceza verilsin derdiniz. Dahası tohumu da devlet temin etsin, bedava versin derdiniz. Amma velakin taşları toprağa bağlamışlar, köpekler serbest." ifadelerini kullandı.