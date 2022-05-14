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  3. Abdurrahman Dilpak'tan, İstanbul Sözleşmesi isteyen tesettürlü kadınlara gönderme! "Başörtüsünü kazandık derken..."

Abdurrahman Dilpak'tan, İstanbul Sözleşmesi isteyen tesettürlü kadınlara gönderme! "Başörtüsünü kazandık derken..."

Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ne "Evet" diyen tesettürlü kadınlara sosyal medya hesabından gönderme yaptı.

Abdurrahman Dilpak'tan, İstanbul Sözleşmesi isteyen tesettürlü kadınlara gönderme! "Başörtüsünü kazandık derken..."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yazılar ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı fikirleriyle okurlarına yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Twitter hesabını da oldukça aktif kullanan Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin söyledikleriyle, feminist düşünceye sahip olan bireylere saç yoldurmuştu. Dilipak, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı göndermeyle şaşkına çevirdi.

Abdurrahman Dilpak'tan, İstanbul Sözleşmesi isteyen tesettürlü kadınlara gönderme! "Başörtüsünü kazandık derken..."

"BAŞÖRTÜSÜNÜ KAZANDIK DERKEN..."

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Sözleşmesi'ne onay veren tesettürlü kadınlara gönderme yaptı. Dilipak, alıntıladığı bir gönderide başörtülü kadının İstanbul Sözleşmesi Yaşatır logolu maske taktığı görüldü. Hemen altında ise "Başörtüsünü kazandık derken, örtünün altındaki başı kaybettik" yazısı dikkat çekti.

Abdurrahman Dilpak'tan, İstanbul Sözleşmesi isteyen tesettürlü kadınlara gönderme! "Başörtüsünü kazandık derken..."

Abdurrahman Dilpak'tan, İstanbul Sözleşmesi isteyen tesettürlü kadınlara gönderme! "Başörtüsünü kazandık derken..."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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