Abdurrahman Dilpak'tan, İstanbul Sözleşmesi isteyen tesettürlü kadınlara gönderme! "Başörtüsünü kazandık derken..."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yazılar ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı fikirleriyle okurlarına yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Twitter hesabını da oldukça aktif kullanan Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin söyledikleriyle, feminist düşünceye sahip olan bireylere saç yoldurmuştu. Dilipak, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı göndermeyle şaşkına çevirdi.

"BAŞÖRTÜSÜNÜ KAZANDIK DERKEN..."

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Sözleşmesi'ne onay veren tesettürlü kadınlara gönderme yaptı. Dilipak, alıntıladığı bir gönderide başörtülü kadının İstanbul Sözleşmesi Yaşatır logolu maske taktığı görüldü. Hemen altında ise "Başörtüsünü kazandık derken, örtünün altındaki başı kaybettik" yazısı dikkat çekti.