ABD'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Hiçbir senatörden randevu alamadı!

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu bazı temaslarda bulunmak ve ziyaretlerini gerçekleştirmek adına 9-14 Ekim tarihleri arasında ABD'nin Boston şehrinde bulunacak. Merakla beklenen ziyaretle ilgili gelen bir son dakika haberine göre Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi beklediği gibi olmadı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı'nda katılımıyla Boston'a gitti.

KENDİLERİNİ "PROGRAMIMIZDA YOKTU" DİYE SAVUNDULAR

Medyatava'dan Can Doker'in özel haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisi öncesi büyük skandal ortaya çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu için Senatör Bernie Sanders dahil hiçbir yetkiliden randevu alınamadı. Organizasyonu yapan isimlerin Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’dan bile görüşme ayarlayamadığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD temaslarında sadece birkaç Türk vakfıyla görüşebilecek.

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CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal'ın ortaya atılan iddialar sonrası “Zaten programımızda yoktu” sözleriyle senatör ile bir görüşme olmayacağını doğruladı.